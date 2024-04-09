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傳顧立雄將任國防部長 陳玉珍：別把政黨顏色帶入國軍

記者屈彥辰／台北即時報導
台灣外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
台灣外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

據媒體報導，傳台灣總統當選人賴清德部分新內閣成員出爐，外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長，國防部長由現任國安會秘書長顧立雄擔任，國安局長蔡明彥留任。國民黨立委陳玉珍今坦言，她看見吳釗燮任國安會秘書長，對兩岸關係悲觀。

針對國安三角人事出爐、傳民進黨前主席卓榮泰任行政院長，國民黨團書記長洪孟楷說，是否經過證實，呼籲當事者出來說明。既然是閣揆及所有的閣員大換血，應比照之前，要求新任閣揆帶所有閣員，到立法院做施政總報告並備質詢，這點是國民黨團一定會堅持跟要求的。

陳玉珍說，她看到吳釗燮擔任國安會秘書長，她對兩岸關係感到悲觀，因為吳釗燮主張較戰狼派，未來兩岸關係要好的可能性不大。從這個人事任命上看，賴清德不重視責任政治，因為吳釗燮任外交部長任內，有近10個邦交國斷交，任內斷交這麼多邦交國，還可以繼續擔任國安團隊位子，民進黨政府沒有責任政治這事情。以前國民黨執政時，外交部長只要有一個邦交國斷交是要下台的。

陳玉珍表示，賴清德用人方面對責任政治不重視，可能還是以誰能貫徹其意志，對未來的兩岸關係、政府對閣員任用、對責任政治，都感到悲觀。

陳玉珍指出，針對顧立雄，之前就小三通復航質詢過。顧立雄事實上是較開放的想法，她是表示認同。顧立雄任金管會主委時，對金管事務的相關革新、創新等，有些創新表現，評價也是的，國防也是封閉的體系，重視階級，進入國防部擔任首長，也可以用較新想法，做國防部的改進。但對顧立雄擔任不當黨產委員會主委的部分不認同。國軍不分藍綠，也不要把政黨顏色帶入國軍。

國民黨 賴清德 邦交

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