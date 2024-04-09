台國防部：中國貨輪為長久威脅 漢光演習納入想定

台國防部作計室聯戰處長董冀星少將。(圖／台國防部提供)

台國防部 作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將今天指出，中國渡輪(滾裝貨輪)是「長久的威脅」，呼應國防部長邱國正日前在立法院證實，中國貨輪「由演轉戰」，將納入今年漢光演習想定。

台國防部上午舉行「漢光40號演習」說明記者會，宣布「電腦輔助指揮所演習」、「實兵演練」分別於4月19日至26日、7月22日至26日舉行，副參謀總長執行官鄭榮豐上將、作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將、陸海空三軍參謀長、國防部發言人孫立方少將等人出席。

台國防部先前證實，海軍未來擬整合現有岸置反艦飛彈部隊，成立濱海作戰指揮部，不過，海軍司令部參謀長邱俊榮中將指出，今年漢光演習是以「國軍戰力現況」進行操演，濱海作戰指揮部目前編設仍在審慎評估，所以不會列入今年漢光演習驗證，但海軍會持續強化有關濱海作戰、不對稱作戰戰術戰法與相關指管演練。

台國防部長邱國正1日曾在立法院證實，中國貨輪「由演轉戰」將納入今年漢光演習想定，媒體也關切陸軍海龍蛙兵是否加入淡水河防衛、以及義務役參與演習等規畫。

董冀星指出，貨輪是「長久的威脅」，台國軍在演習想定設計部分均已納入，至於兩棲偵搜部隊在兵棋推演部分，軍方都會全盤推演，實兵操演方面，還在做細部科目規畫；至於義務役則按照實兵演練期間的服役時程，納入演練規畫，後備軍人也是在實兵演練期間按相關演習的時間點實施召集。

至於漢光演習納入俄烏戰爭及以哈衝突的研析啟示，董冀星表示，包括認知作戰、不對稱戰力發揮，以及後備部隊應用，還有各項不對稱的戰法使用，都是這次演習想定設計、兵力運用上的參考。

戰略溝通爭取國際支持等環節，孫立方指出，戰略溝通執行、計畫、效果評估，在漢光演習規畫都已納入，除整合俄烏戰爭、以哈衝突的相關經驗，台國軍尤其針對2022、2023年中共 2次對台大型軍演，對台灣實施認知作戰相關攻防，台國軍所累積的相關經驗，在漢光演習裡面都會予以驗證。

孫立方說，希望針對目前快速崛起的認知作戰形態，驗證台國軍累積的經驗，精進相關機制。