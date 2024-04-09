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台國防部：中國貨輪為長久威脅 漢光演習納入想定

中央社台北9日電
台國防部作計室聯戰處長董冀星少將。(圖／台國防部提供)
台國防部作計室聯戰處長董冀星少將。(圖／台國防部提供)

國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將今天指出，中國渡輪(滾裝貨輪)是「長久的威脅」，呼應國防部長邱國正日前在立法院證實，中國貨輪「由演轉戰」，將納入今年漢光演習想定。

台國防部上午舉行「漢光40號演習」說明記者會，宣布「電腦輔助指揮所演習」、「實兵演練」分別於4月19日至26日、7月22日至26日舉行，副參謀總長執行官鄭榮豐上將、作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將、陸海空三軍參謀長、國防部發言人孫立方少將等人出席。

台國防部先前證實，海軍未來擬整合現有岸置反艦飛彈部隊，成立濱海作戰指揮部，不過，海軍司令部參謀長邱俊榮中將指出，今年漢光演習是以「國軍戰力現況」進行操演，濱海作戰指揮部目前編設仍在審慎評估，所以不會列入今年漢光演習驗證，但海軍會持續強化有關濱海作戰、不對稱作戰戰術戰法與相關指管演練。

台國防部長邱國正1日曾在立法院證實，中國貨輪「由演轉戰」將納入今年漢光演習想定，媒體也關切陸軍海龍蛙兵是否加入淡水河防衛、以及義務役參與演習等規畫。

董冀星指出，貨輪是「長久的威脅」，台國軍在演習想定設計部分均已納入，至於兩棲偵搜部隊在兵棋推演部分，軍方都會全盤推演，實兵操演方面，還在做細部科目規畫；至於義務役則按照實兵演練期間的服役時程，納入演練規畫，後備軍人也是在實兵演練期間按相關演習的時間點實施召集。

至於漢光演習納入俄烏戰爭及以哈衝突的研析啟示，董冀星表示，包括認知作戰、不對稱戰力發揮，以及後備部隊應用，還有各項不對稱的戰法使用，都是這次演習想定設計、兵力運用上的參考。

戰略溝通爭取國際支持等環節，孫立方指出，戰略溝通執行、計畫、效果評估，在漢光演習規畫都已納入，除整合俄烏戰爭、以哈衝突的相關經驗，台國軍尤其針對2022、2023年中共2次對台大型軍演，對台灣實施認知作戰相關攻防，台國軍所累積的相關經驗，在漢光演習裡面都會予以驗證。

孫立方說，希望針對目前快速崛起的認知作戰形態，驗證台國軍累積的經驗，精進相關機制。

國防部 中共

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