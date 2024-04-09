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花蓮大地震頭七 修復師4天拚修復11具遺體、最久27小時

記者林佳彣／花蓮即時報導
0403大地震重創台灣多地，宜蘭、花蓮地區已有13條生命離開，仍有3人失聯搜救中，花蓮縣政府今舉辦震災罹難者頭七功德法會，13名遺體修復師更自發性前來，4天接力修復完成11具遺體。(記者林佳彣／攝影)
0403大地震重創台灣多地，宜蘭、花蓮地區已有13條生命離開，仍有3人失聯搜救中，花蓮縣政府今舉辦震災罹難者頭七功德法會，13名遺體修復師更自發性前來，4天接力修復完成11具遺體。(記者林佳彣／攝影)

台灣0403大地震重創台灣多地，宜蘭、花蓮地區已有13條生命離開，仍有3人失聯搜救中，今天是頭七，花蓮縣政府舉辦震災罹難者頭七功德法會，祈願罹難者安息的13名遺體修復師更自發性前來，4天接力修復完成11具遺體，又以得卡倫步道遊客蘇淑華缺損最為嚴重，僅手腳完整，12人不間斷輪流，費時27小時才修復完成。

今天頭七法會現場，擺放16名罹難、失聯者的牌位，65名家屬帶著沈重心情到場誦經，花蓮縣長徐榛蔚緊緊握著每雙家屬的手慰問，不少人難掩悲痛情緒，不禁潸然淚下，哭得無法自拔。

遺體修復師團隊13人包含衷心蓮盟召集人顏維勲、中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會監事王有意在內，另有3名志工，一同協助罹難者後事，盼祂們走得圓滿。修復師4月4日接獲第一具開始，不間斷接力上工，盡最大努力與速度修復，直至7日已完成運下山的11具，為罹難者留下尊嚴與美好。

其中，慈心基金會成為淨塑講師蘇淑華4月3日前往太魯閣得卡倫步道遇死劫。王有意形容修復難度高，「損傷最慘重一人」，遺體整個攤開來，僅有手、腳最完整，內臟都已分離、外露，頭部則是扁，因此修復時間較為漫長，得將所有皮膚、組織縫合再回填內臟，另做填充物把頭骨填充回來。

在太魯閣小錐麓步道被尋獲的連姓男子，修復團隊兩天前已做好假手要修復，日前疑似因找到其斷肢，家屬要求接回。王有意說，目前待DNA檢驗報告出爐，確定身分後，就會繼續施作。

另外，蘇花路廊和平段吳姓卡車司機遭落石重擊喪命，王有意談及祂的頭顱重創骨折，是一大開放性傷口，原向家屬表明須1日作業時間，家屬期盼盡快，團隊3人接力不休息，耗時約4小時修復完成。

面對罹難親人遺體修復，王有意說，家屬期望不大，只希望儘速修復完整還給他們，家屬看到遺體完整也很感謝團隊，「我們就盡最大能力。」目前仍待砂卡礑步道大體運出，他也坦言時間拖愈長，修復難度會愈來愈高。

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