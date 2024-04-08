王品集團兩餐廳食物中毒案暴增34例 疑大樓水源汙染

王品集團「初瓦」、「嚮辣」西門店傳出疑似食物中毒，兩分店均公告暫停營業。(記者許正宏／攝影)

王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件延燒，昨通報案例從廿二例暴增至五十六例，台北市衛生局已要求餐廳勒令停業，王品集團發聲明致歉，將深刻反省。近期食安風波不斷，衛福部遭批把關不力，對此，衛福部次長王必勝表示，食安問題很廣泛，這幾起事情的樣態都完全不同。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，截至昨天上午十時，新增三十四例個案，均在四月三日至五日用餐，之後陸續嘔吐、腹瀉等症狀，就醫後返家休養。衛生局、醫院均已採集病人檢體及餐廳工作人員、環境、水質檢體，培養是否有病原菌，結果需等約五天到兩周時間。

「初瓦」西門店身體不適而就醫的通報人數增加十二人，累積三十四例。「嚮辣」西門店則增加二十二例，目前兩間餐廳共累積五十六例個案飯後身體不適而就醫，林冠蓁表示，已派員至餐廳蒐集檢體，只要驗出病原體，將依法開罰六萬到兩億元罰鍰，若個案身上驗出相同病原體，確定為食物中毒，將移送檢調。

針對王品聲稱疑為「大樓水源汙染」，林冠蓁強調，「這是兩回事，業者仍要為自身產品負責」，食物中毒僅針對餐廳內供應民眾的餐點調查，應對自己販售商品負責，而大樓水源是否遭汙染，這是兩回事。

同棟大樓是否還有其他人因為水源問題，導致身體不適？林冠蓁表示，尚未接到餐廳外的營業場所或居民通報。

至於兩間餐廳何時可以復業？北市衛生局強調，該起中毒事件已超過六人，四月六日晚間依「食品安全衛生管理法」要求業者暫停作業、停止供應餐點。業者需提出改善措施且經衛生局審查、複查合格才可復業。

蘇丹紅辣椒粉、寶林茶室、王品「初瓦」、「嚮辣」，近期陸續爆發多起食安事件，外界批評，主管機關對食安的把關出現漏洞。對此，王必勝說，「我想應該是不能這麼說啦，食安的問題其實很廣泛，那這幾件事情的樣態都完全不同」。

寶林茶室食物中毒案尚未落幕，加護病房重症病患病情嚴重，目前仍不知「邦克列酸」感染源頭。王必勝表示，培養（唐菖蒲伯克氏菌）不出來，機會可能滿大的，因為不好培養。衛福部將持續研究「椰毒病原型亞型」在台灣的分布狀況，但需要一點時間。