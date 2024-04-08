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「馬習二會」傳10日登場 台陸委會主委：兩岸有溝通交流都是好事

記者陳政錄／台北即時報導
陸委會主委邱太三8日列席立法院內政委員會第10次全體委員會議，處理大陸委員會預算凍結案，並備質詢，他在會前接受訪問。（記者陳政錄／攝影）
陸委會主委邱太三8日列席立法院內政委員會第10次全體委員會議，處理大陸委員會預算凍結案，並備質詢，他在會前接受訪問。（記者陳政錄／攝影）

前總統馬英九訪陸訪問，已於7日下午抵達北京，傳出「馬習二會」可能在10日登場。台灣陸委會主委邱太三周一上午在立法院受訪時表示，兩岸只要有溝通交流都是好事，並指雖政府部門現在是520前的交接期，但陸委會仍會持續關注，適時將相關資訊跟研判提供給長官參考。

邱太三8日列席立法院第11屆第1會期內政委員會第10次全體委員會議處理大陸委員會預算凍結案，並備質詢，他於會前接受媒體訪問。

對於馬英九此訪，邱太三說，「第一個，我們也跟各位一樣，都仔細的在關注馬英九前總統，也就是馬英九先生他在大陸的行程。」他接著說，我們當然期待所有國人到大陸去，不管觀光旅遊或者是文化教育的交流，都能夠順利平安回國。

在被問及「馬習二會」能否搭起兩岸和平橋梁？邱太三回應稱，「我想兩岸只要有溝通交流都是好事」，並稱雖政府部門現在是520前的交接期，但陸委會仍會持續關注，適時將相關資訊跟研判提供給長官參考。

媒體追問，馬此訪是否有「自貶國格」的情況，邱太三則說，他不適合去評論個人行為，因此次馬前總統雖有維安人員隨行，但定調上「好像是以私人的身分去」，對岸「好像也是以馬英九先生來稱呼他」；至於馬在陸遇到台灣民眾，被稱呼「總統」，邱太三僅表示，「我想在台灣也都會有很多各種不同的稱呼。」

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