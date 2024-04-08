我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「手指插肛門」女星控大牌男星性侵 經紀人竟要她「敬業」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

台灣公投電子連署系統10日上線 連署人須有自然人憑證

記者鄭媁／台北即時報導
中選會將於4月10日至4月30日辦理全國性公投電子連署系統上線後測試。(圖／台灣中選會提供)
中選會將於4月10日至4月30日辦理全國性公投電子連署系統上線後測試。(圖／台灣中選會提供)

台灣全國性公投電子連署系統4月10日上線，台灣中央選舉委員會今(8日)舉行記者會，示範如何使用全國性公民投票電子連署系統進行連署，歡迎民眾測試並回饋使用意見。

台灣中選會表示，自4月10日起啟動全國性公投電子連署系統上線後測試，未來如有提案領銜人提案、經審核完成符合公投法規定者，即可使用全國性公投電子連署系統徵求連署。民眾如要對特定公投案進行連署，可透過提案領銜人提供的公投案連署網址進入電子連署系統。

中選會副主委陳朝建說明，全國公投連署方式採紙本連署與電子連署雙軌並行，領銜人可選擇其一方式進行連署。由於全國性公投電子連署系統採用，是配合公投法及電子簽章法相關規定，依法辦理選務。採電子連署者必須使用自然人憑證，輸入身分證字號及PIN碼後即可連署。

中選會說明，全國性公投電子連署系統操作介面簡單方便，民眾只要使用自然人憑證，輸入國民身分證統一編號，就能完成連署。為使民眾及提案領銜人均能瞭解全國性公投電子連署系統操作方式，中選會全球資訊網已建置「全國性公投電子連署系統專區」，包含系統簡介、操作影片、操作說明、常見問答集及相關法令等內容。

中選會將於4月10日至4月30日辦理全國性公投電子連署系統上線後測試，歡迎民眾上網測試，並至Google表單回饋使用意見，連署測試網址：https://gov.tw/Wzr，意見回饋網址：https://gov.tw/GrQ，俾利全國性公民投票電子連署系統更加便捷、友善。

中選會說明，電子連署系統有設計勾稽機制，可確保不會重複連署；但若是電子與紙本皆重複連署，紙本連署一樣會有查對程序。

針對有立委提案修正公投法，希望恢復公投綁大選。陳朝建表示，現行公投法是每兩年一次辦理一次公投，選務辦理當然是希望穩健選務，考慮到2018年選務上的亂象，中選會期待以穩定選務爲健，會尊重立委的提案，也會就選務執行的部分加以說明。

全國公投連署方式採紙本連署與電子連署雙軌並行，領銜人可選擇其一方式進行連署。(圖...
全國公投連署方式採紙本連署與電子連署雙軌並行，領銜人可選擇其一方式進行連署。(圖／台灣中選會提供)
採電子連署者必須使用自然人憑證，輸入身分證字號及PIN碼後即可連署。(圖／台灣中...
採電子連署者必須使用自然人憑證，輸入身分證字號及PIN碼後即可連署。(圖／台灣中選會提供)

公投 投票 Google

上一則

陸股台資上市公司滬電創辦人吳禮淦逝世 享壽83歲

下一則

「馬習二會」傳10日登場 台陸委會主委：兩岸有溝通交流都是好事

延伸閱讀

市長話金山／實施E提案 金山巡邏警員人數增

市長話金山／實施E提案 金山巡邏警員人數增
民主黨SB94提案擬假釋重刑犯 劉龍珠籲反對

民主黨SB94提案擬假釋重刑犯 劉龍珠籲反對
允許加州殺人犯提前釋放 劉龍珠反對SB94提案

允許加州殺人犯提前釋放 劉龍珠反對SB94提案
芝豪宅稅公投失敗 重挫進步派市長

芝豪宅稅公投失敗 重挫進步派市長

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？

財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生