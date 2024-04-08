台灣公投電子連署系統10日上線 連署人須有自然人憑證

中選會將於4月10日至4月30日辦理全國性公投電子連署系統上線後測試。(圖／台灣中選會提供)

台灣全國性公投 電子連署系統4月10日上線，台灣中央選舉委員會今(8日)舉行記者會，示範如何使用全國性公民投票 電子連署系統進行連署，歡迎民眾測試並回饋使用意見。

台灣中選會表示，自4月10日起啟動全國性公投電子連署系統上線後測試，未來如有提案領銜人提案、經審核完成符合公投法規定者，即可使用全國性公投電子連署系統徵求連署。民眾如要對特定公投案進行連署，可透過提案領銜人提供的公投案連署網址進入電子連署系統。

中選會副主委陳朝建說明，全國公投連署方式採紙本連署與電子連署雙軌並行，領銜人可選擇其一方式進行連署。由於全國性公投電子連署系統採用，是配合公投法及電子簽章法相關規定，依法辦理選務。採電子連署者必須使用自然人憑證，輸入身分證字號及PIN碼後即可連署。

中選會說明，全國性公投電子連署系統操作介面簡單方便，民眾只要使用自然人憑證，輸入國民身分證統一編號，就能完成連署。為使民眾及提案領銜人均能瞭解全國性公投電子連署系統操作方式，中選會全球資訊網已建置「全國性公投電子連署系統專區」，包含系統簡介、操作影片、操作說明、常見問答集及相關法令等內容。

中選會將於4月10日至4月30日辦理全國性公投電子連署系統上線後測試，歡迎民眾上網測試，並至Google 表單回饋使用意見，連署測試網址：https://gov.tw/Wzr，意見回饋網址：https://gov.tw/GrQ，俾利全國性公民投票電子連署系統更加便捷、友善。

中選會說明，電子連署系統有設計勾稽機制，可確保不會重複連署；但若是電子與紙本皆重複連署，紙本連署一樣會有查對程序。