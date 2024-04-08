花蓮強震仍有6人失聯 特搜艱難前進 距遺體處只剩300公尺

0403花蓮地震第六天，仍有6人失聯，今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，挖土機不停趕工。(圖／花蓮縣消防局提供)

0403花蓮地震 第六天，仍有6人失聯，分別是砂卡礑步道游姓一家5口中的3人、和仁礦區的蕭姓男子，以及澳洲 籍的新加坡 夫婦Sim Hwee Kok、Neo Siew Choo。今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，早上已前進約400公尺前進到崩塌地，距尋獲三遺體處只剩下300多公尺。

持有澳洲護照的新加坡夫婦，於3日地震當天上午6時半搭乘310太魯閣線觀光巴士，巴士監視器影像顯示，這對夫妻在地震前，於上午7時20分在砂卡礑站下車，很有可能受困步道。

同樣在砂卡礑步道有游姓一家5口、21歲胡姓女子失聯，經過連日搜救，已找到3具遺體，其中一具確認是胡姓女子，2具遺體經家屬初步以照片指認，應是游男及其大女兒，游妻及兒子、小女兒還未尋獲。

花蓮縣消防局特搜隊組長温宗豪說，今天派出7人3隻搜救犬跟著挖掘機一起挺進災區，將一邊挖一邊警戒是否有危險，由於溪床太深，挖土機已緊急填土，現在已可以再往前挺進。目前還沒接觸受困者，只要到受困者的位置就能查看，並由搜救犬搜找。

目前挖土機從昨天下河床的地方開始前進，距離約800公尺，早上已前進431公尺，試圖靠近三具遺體處。由於已超過72小時黃金時間，救難人員準備紙錢，若發現罹難者會先燒紙錢、拜拜。

至於和中礦區救援，花蓮縣消防局表示，因稍早上方邊坡發生坍崩，加上天候不佳出現雲霧，無法利用空拍機完整觀察道路是否安全，為考量救援人員安全，只能暫時撤離，目前救援進度暫停。