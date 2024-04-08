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花蓮強震仍有6人失聯 特搜艱難前進 距遺體處只剩300公尺

記者王思慧／花蓮即時報導
0403花蓮地震第六天，仍有6人失聯，今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，挖土機不停趕工。(圖／花蓮縣消防局提供)
0403花蓮地震第六天，仍有6人失聯，今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，挖土機不停趕工。(圖／花蓮縣消防局提供)

0403花蓮地震第六天，仍有6人失聯，分別是砂卡礑步道游姓一家5口中的3人、和仁礦區的蕭姓男子，以及澳洲籍的新加坡夫婦Sim Hwee Kok、Neo Siew Choo。今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，早上已前進約400公尺前進到崩塌地，距尋獲三遺體處只剩下300多公尺。

持有澳洲護照的新加坡夫婦，於3日地震當天上午6時半搭乘310太魯閣線觀光巴士，巴士監視器影像顯示，這對夫妻在地震前，於上午7時20分在砂卡礑站下車，很有可能受困步道。

同樣在砂卡礑步道有游姓一家5口、21歲胡姓女子失聯，經過連日搜救，已找到3具遺體，其中一具確認是胡姓女子，2具遺體經家屬初步以照片指認，應是游男及其大女兒，游妻及兒子、小女兒還未尋獲。

花蓮縣消防局特搜隊組長温宗豪說，今天派出7人3隻搜救犬跟著挖掘機一起挺進災區，將一邊挖一邊警戒是否有危險，由於溪床太深，挖土機已緊急填土，現在已可以再往前挺進。目前還沒接觸受困者，只要到受困者的位置就能查看，並由搜救犬搜找。

目前挖土機從昨天下河床的地方開始前進，距離約800公尺，早上已前進431公尺，試圖靠近三具遺體處。由於已超過72小時黃金時間，救難人員準備紙錢，若發現罹難者會先燒紙錢、拜拜。

至於和中礦區救援，花蓮縣消防局表示，因稍早上方邊坡發生坍崩，加上天候不佳出現雲霧，無法利用空拍機完整觀察道路是否安全，為考量救援人員安全，只能暫時撤離，目前救援進度暫停。

消防局和仁分隊長廣文賢說，礦區地型為V字型峽谷，今天山區天候不佳，直升機無法執行任務，改走砂石原路進入礦區。但山區路段坍方嚴重，只能從峽谷下面慢慢往上推進，今天仍餘震不斷造成落石，截至上午10時30分已往前推進6、700公尺處，通過危險地段，不過稍早山邊崩塌，先暫時將人員撤離到安全地區，下午將視狀況持續推進。

0403花蓮地震第六天，仍有6人失聯，今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，挖土機不...
0403花蓮地震第六天，仍有6人失聯，今天特搜隊派出7人3隻搜救犬救援，挖土機不停趕工。(圖／花蓮縣消防局提供)

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