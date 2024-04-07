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搜救犬「Roger」花蓮震災立功 一見陳其邁秒變破壞王

記者張議晨／高雄即時報導
高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上的玩具咬到稀巴爛，成功扮演「丑角」，讓救災隊員放放鬆。記者張議晨／攝影
高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上的玩具咬到稀巴爛，成功扮演「丑角」，讓救災隊員放放鬆。記者張議晨／攝影

高雄市搜救犬「Roger」在台灣花蓮地震立下大功，找到三名遭土石掩埋的遊客遺體，今「Roger」任務結束返家，市長陳其邁應網友要求給牠「加菜」，還送上玩具，但「Roger」不改其活潑的「破壞王」個性，一拿到玩具就咬得稀巴爛，與另三隻「乖巧」的同伴形成鮮明對比。

今年8歲的Roger曾是關務署的緝毒犬，因太活潑、好動，無法靜心嗅聞毒品被淘汰；不過，牠愛玩、愛吃的特性，卻剛好適合當搜救犬，成功在搜救任務中找到地位，完成高級搜救犬認證，2019年的花蓮雲門翠堤大樓搜救，就有牠出任務的身影。

此次花蓮地震，「Roger」再與其他3隻搜救犬被派到前線，昨天由特搜隊員李信宏帶領前往砂卡礑步道執行搜救，成功找出失聯的3名罹難者。

在搜救任務立下大功，「Roger」出面受訪時，卻因調皮、貪玩成功「圈粉」，讓網友在陳其邁臉書留言，要陳為「Roger」加菜。

今高雄市搜救隊任務完成回到高雄駐地，「Roger」也跟隨隊員返家，陳其邁出面迎接隊員回家，回應網友要求，幫參與搜救的四隻搜救犬加菜，不僅送上肉糧，還幫4隻搜救犬準備玩具。

只不過，「Roger」從陳其邁手中接下玩具後，不改牠調皮、貪玩個性，沒幾分鐘就將玩具咬得稀巴爛，絲毫不給陳其邁面子，在會場大肆破壞，引起剛回家的特搜隊員大笑，成功扮演「丑角」，讓救災隊員放放鬆。

回憶救災過程的驚險，李信宏說，沙卡噹步道有多處坍方，一邊是懸崖、一邊是峭壁，要隨時注意餘震跟落石，還好「Roger」動作敏捷，不怕高，不怕險，有驚無險的通過崩壁落差。

李信宏說，有時連自己都怕危險，「Roger」卻不害怕，心心念念想要快速完成任務，直到回到指揮站，要上車休息時才「軟腳」，需要人攙扶才上得去，對救災非常投入。

高市特搜救隊共投入65人4犬（警消48人、義消12人、醫護3人、土木技師2人），截至昨天共救出181人，另搜救隊協助2位罹難者遺體脫困，土木技師協助花蓮縣災損評估共15處。

今陳其邁迎接特搜隊員回到高雄，隨即深深一鞠躬表達感謝，也盼經過5天搜救任務後，特搜隊員們先好好休息。

高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上...
高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上的玩具咬到稀巴爛，成功扮演「丑角」，讓救災隊員放放鬆。記者張議晨／攝影
高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上...
高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上的玩具咬到稀巴爛，成功扮演「丑角」，讓救災隊員放放鬆。記者張議晨／攝影
高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上...
高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上的玩具咬到稀巴爛，成功扮演「丑角」，讓救災隊員放放鬆。記者張議晨／攝影
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高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上的玩具咬到稀巴爛，成功扮演「丑角」，讓救災隊員放放鬆。記者張議晨／攝影
高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上...
高雄市搜救犬「Roger」在花蓮地震立下大功，一回到高雄就展現本性，將陳其邁送上的玩具咬到稀巴爛，成功扮演「丑角」，讓救災隊員放放鬆。記者張議晨／攝影

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