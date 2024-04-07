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希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

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希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

記者王燕華／花蓮即時報導
希臘救難英雄Dimitris（穿淺色衣服者）在地震發生時，在白楊步道先救出7人，又聯手保七員警蔡昌達（右）、張曾慈軒（前排右）等人，再聯手救出5人。圖／保七第九大隊提供
希臘救難英雄Dimitris（穿淺色衣服者）在地震發生時，在白楊步道先救出7人，又聯手保七員警蔡昌達（右）、張曾慈軒（前排右）等人，再聯手救出5人。圖／保七第九大隊提供

台灣花蓮強震發生時，一名有救難經驗的希臘籍遊客，聯手保七等單位，勇救受困白楊步道的10多名遊客。這名希臘人名叫Dimitris，今日已經脫困下山，他接受媒體採訪時，謙稱「只是幫助自己的家人，也幫助其他遊客」。

Dimitris是前駐紐西蘭大使蔡爾晃的女婿，今天回憶，當天地震過後步道發生山崩，還持續有落石，相當危險，大約下午4時，他看沒有餘震了，趕緊爬到山崩處，並協助其他7人脫困。

因當時步道還有一家五口受困，有小朋友無法逃出，他身上又沒有繩索，於是跑到保七第九大隊天祥小隊求救，帶著新城警分局天祥派出所員警、太管處天祥管理站、及保七天祥小隊副主管張曾慈軒和蔡昌達，一群人分乘4輛機車，帶著繩索和安全盔到達現場，傍晚5時25分在白楊吊橋景觀台，接觸受困的一家五口，救出後，護送返回天祥。

一家人脫困團聚後，對著希臘人手比大拇指，頻頻道謝，感謝希臘人協助。

Dimitris今天向媒體表示，自己不覺得他「救」了10多個人，只是幫助他的妻子、岳母，還有另外一家人，讓所有人都能安全回到飯店。

保七第九大隊表示，地震發生白楊步道內有多處土石坍塌、倒木掩蓋路面，脫困路上險象環生，幸好這名熱血的希臘籍遊客與警方合作，順利完成救援行動。

希臘救難英雄Dimitris（左）在地震發生時，在白楊步道先救出7人，又聯手保七...
希臘救難英雄Dimitris（左）在地震發生時，在白楊步道先救出7人，又聯手保七員警等單位，再救出5人。圖／保七第九大隊提供

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