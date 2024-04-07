當不成緝毒犬 高雄搜救犬Roger「轉職」立功找到罹難者

高雄搜救犬「Roger」立大功，今天上午跟著特搜隊員李信宏在花蓮砂卡礑步道出任務，在土石掩埋的巨石堆中，協助找到第3具罹難者胡姓女子的遺體。記者石秀華／翻攝

高雄搜救犬「Roger」立大功，今天上午跟著特搜隊員李信宏在花蓮砂卡礑步道出任務，在土石掩埋的巨石堆中來回嗅聞後、搖尾巴不肯離去，協助找到第3具罹難者胡姓女子的遺體；事實上，Roger曾是關務署的緝毒犬，因太活潑、好動，無法靜心嗅聞毒品 被淘汰，也非首次到花蓮救援，2019年曾參與花蓮雲門翠堤大樓搜救任務。

高雄市消防局特搜隊員李信宏（47歲），今天上午10時30分帶著相處7年、今年8歲的拉布拉多搜救犬Roger，在花蓮砂卡礑步道執行搜尋失蹤者任務。

李信宏受訪時陳述Roger發現第3名罹難者21歲的胡姓女子的遺體過程指出，當時抵達很多土石崩塌的地方後開始搜索，花蓮搜救犬在偏右的地方沒發現異狀，他於是領著Roger開始從左邊之處搜索。

5分鐘後，他發現Roger朝石塊的地面聞了一下又離開，之後又再回來，Roger就沒動了；李說，由於搜救犬是訓練找活人，找到活人才會吠叫，但Roger當下卻停下，又多嗅聞了一下不動，於是他問「Roger找到了嗎？」牠仍然不肯走，後來他靠近「看到罹難者的腳」，和隊員通報「找到了，看到腳了」，Roger才挪移身軀離開。

Roger立大功，返回暫時的前進指揮所，有好心民眾隨即拿了一根雞腿狗食慰勞牠的辛勞。

事實上，Roger並非第一次到花蓮參與救援任務，2019年花蓮雲門翠堤大樓因地震 坍塌，李信宏就帶著Roger出動救援。

李憶及，當時在一、二樓中搜索，Roger馬上聞到味道，之後就消失在斷垣殘壁中，沒多久，就傳來牠很明確找到活人的吠叫聲，他趕到Roger身旁，才發現Roger是發現趴在地上正進行鑿壁救援的花蓮縣消防局的學長。

李信宏說，Roger當搜救犬前，曾是關務署緝毒犬中心的緝毒犬，因太活潑、好動，無法靜心嗅聞毒品，因不適合當緝毒犬，2017年慘被淘汰。