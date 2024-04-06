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花蓮砂卡礑2遺體露出頭腳 家屬看照片：是游男和大女兒

記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣砂卡礑步道昨天上午發現兩具遺體遭巨石堆埋，懷疑是游姓男子一家人。（救難人員提供）
太魯閣砂卡礑步道昨天上午發現兩具遺體遭巨石堆埋，懷疑是游姓男子一家人。（救難人員提供）

0403花蓮地震第4天，砂卡礑步道失聯的游姓一家五口及胡姓女子共6人，已發現其中2人遺體，救難人員將以重機具開挖。游媽媽今天再到前進指揮所守候，她說，從現場照片來看，就是大孫女和兒子，她向到場慰問的花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁拜託，「請縣長幫幫忙，讓家人早點回來」。

徐榛蔚、傅崐萁今早到設在太魯閣工務段的前救指揮所，向各縣市搜救人員、國軍致謝，感謝連日來辛苦搜救，也提醒餘震落石不斷，搜救時務必要注意自身安全。

游媽媽及失聯游男的雙胞胎哥哥，從昨天就到前進指揮所等待家人消息，看到徐、傅兩人來到，焦急上前，直說「拜託幫幫忙，麻煩你們了」，徐榛蔚說，大家都在全力搶救，一定會努力。

游媽媽說，兒子和媳婦一家人3日回花蓮祭祖，順道到砂卡礑步道遊玩，在砂卡礑步道時還曾傳影片分享，不久之後發生地震，2大3小從此失去音訊。

昨天現場發現2具遺體，一個臉朝下露出頭，一個露出腳，都遭大石頭重壓，救難單位研判其中1人為女性，且相距僅2公尺，同行者機率很高，因現場堆滿大石頭，今天將採重機具挖除。

游媽媽說，看到現場照片，就認出是大孫女；游男雙胞胎哥哥伸出腳說，「弟弟腳趾頭跟我一模一樣」，是弟弟沒有誤，兩人都希望無論如何，早日把游男一家五口帶回家。

游男一家五口在砂卡礑步道失蹤，游媽媽向縣長徐榛蔚（左）、立委傅崐萁請託幫忙，將家...
游男一家五口在砂卡礑步道失蹤，游媽媽向縣長徐榛蔚（左）、立委傅崐萁請託幫忙，將家人帶出來。（記者王燕華／攝影）

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