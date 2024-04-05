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花蓮強震「台灣避難所」衝上X熱搜 日本網友嘆「完敗」

記者葉冠妤／台北即時報導
「台灣の避難所」關鍵字登上日媒熱搜第一。圖／取自慈濟基金會網站
「台灣の避難所」關鍵字登上日媒熱搜第一。圖／取自慈濟基金會網站

台灣花蓮外海3日發生芮氏規模7.2強震，引發國際關注，總在災難現場穿梭、提供物資等協助的慈濟基金會意外成為日本網路熱搜話題。

「台灣の避難所」一度衝上日本Ｘ熱搜關鍵字第一，慈濟在收容中心為災民架設的「福慧格屏」兼顧隱私與休息功能，安住災民的不安，讓日本網友感嘆「日本完敗」，佩服台灣人的周到細心。

慈濟基金會指出，慈濟在花蓮中華國小活動中心避難所架設的「福慧格屏」，是封閉式可掀拉進入的深藍色帳篷，部分區間更化隔為女性寢區、特別照護寢區，可依個別需求選擇以家庭單位入住，或分別入住，裡面也安設福慧床，提供居民躺臥休息。

慈濟基金會說，受災鄉親林哲維、印尼的張漢利和太太與兩個月大的小女兒都在此安頓，張漢利感恩慈濟提供的獨立隔屏，兼顧個人隱私和休息，讓他和家人入住得很安心。林哲維則說「雖然重建之路還很長，有你們的陪伴，讓我覺得不孤單，對未來更有信心。」

慈濟基金會提供「淨斯福慧隔屏」幫助安置災民，畫面經日本媒體報導後，被日本網友以「日本完敗」，「台灣の避難所」關鍵字衝上日本熱搜第1名。對此，慈濟基金會表示，會有這樣的避難所，其實源自於花蓮的地震的救災經驗。

慈濟基金會指出，2018年02月06日23點50花蓮發生芮氏規模6.2淺層地震，基金會於2個災民收容安置中心設置服務中心，並提供福慧床供災民與搜救人員睡眠與休息使用，當時便發現民眾全家大小男女都在毫無遮隱的開放空間起居，連睡覺都被看到。自此，慈濟與靜思人文合作，研發出「淨斯福慧環保隔屏」，提升災民在收容安置時的隱私。

慈濟基金會說，「淨斯福慧環保隔屏」於2019年完成研發，除做空間區隔外，材質為回收塑料，並具有阻燃效果，並於2020年採購於全台配置，納入慈濟賑災物資管理，讓被安置的民眾有隱私的空間。

慈濟福慧隔屏也周到顧及部分個人安置，分設女性寢區和特別照護區。圖／取自慈濟基金會...
慈濟福慧隔屏也周到顧及部分個人安置，分設女性寢區和特別照護區。圖／取自慈濟基金會網站

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