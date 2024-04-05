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花蓮地震失聯降至10人 受困地點集中在天祥

中央社台北5日電
圖為花蓮縣秀林鄉附近道路坍方情形。中央社
圖為花蓮縣秀林鄉附近道路坍方情形。中央社

中央災害應變中心統計，至今天晚上9時，花蓮地震釀10人死亡、10人失聯、636人受困。失聯者包含台灣籍8人、外國籍2人，受困地點人數最多是在天祥附近共540人。

中央災害應變中心晚上召開花蓮地震第9次工作會報，資料顯示，受困636人，包含天祥附近的晶英酒店、活動中心、郵局、天主堂、台電，共540人受困，西寶國小84人，祥德寺12人。

根據資料，至晚上9時止，10人仍失聯，分別為台灣籍8人、外國籍2人。失聯人數和地點，包含砂卡礑步道6人、中和礦場1人、合流綠水露營區1人，新加坡澳洲籍護照1男1女。

此外，失聯新加坡持澳洲籍護照的2人是3日上午6時30分搭太魯閣線觀光巴士，原預計上午8時抵達終點天祥，2人中途下車後地點不詳，警方已利用手機定位，但未成功，將持續定位協尋，並透過行車記錄器和聯繫巴士司機，掌握2人下車地點，以利救援。

失聯者包含砂卡礑步道6人，分別為1家人和1名女子，搜救隊今天發現2具遺體，因下午有餘震等狀況，明天將調重機具開挖搜救；合流綠水露營區附近失聯的王姓男子，花蓮縣消防局已申請手機定位協尋，目前得知王男在下午前往洛韶附近菜園。

中央災害應變中心先前公布有11人失聯，包含在台8線洛韶附近失聯的馮姓男子，花蓮消防局晚上7時初聯繫到人，確認馮男平安且暫居友人家中，確定結案，失聯下降至10人。

至於搶通道路狀況，依中央災害應變中心資料，台8線中橫公路東段，因積極搶災大幅挺進，今天搶通158K處（豁然亭路段）、161.8K處（迴頭彎路段）、167.7K處（天祥隧道西口）、173.5k（九曲洞東口）。

因今晚視線不佳，且有餘震零星落石，預計明天上午10時，先由交通部公路局巡視並排除零星落石，展開前導戒護，讓受困的民眾開車從天祥往西、也就是從南投方向通行。

新加坡 澳洲 地震

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