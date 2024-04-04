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影／花蓮大地震強襲 護士搖搖晃晃也要挺身護嬰

台灣新聞組／即時報導
台灣台北璽悅產後護理之家的護士們在3日花蓮強震發生時把嬰兒床集中在一起，她們用身體擋住不停搖晃的嬰兒床以守護嬰兒安全。(取材自X平台)
台灣台北璽悅產後護理之家的護士們在3日花蓮強震發生時把嬰兒床集中在一起，她們用身體擋住不停搖晃的嬰兒床以守護嬰兒安全。(取材自X平台)

台灣3日發生的大地震已造成至少10人死亡及上千名民眾受傷。在不幸之中，也傳出動人的畫面，地震發生時，有幾家婦產科診所的護士在地動山搖時不顧自己安危，專業的護住育嬰室裡的小嬰兒，感動人的影像被喻為「天使」。

網路上廣傳一段監視器影片，位於台北的璽悅產後護理之家幾名護士在地震發生時，迅速把好幾架嬰兒床推在一起，使他們遠離可能構成危險的窗戶和櫥櫃。護理師們也嘗試俯身護住嬰兒床上的新生兒，然後再將新生兒抱起，轉移到安全的地方。

護士面對強震，面上也流露上出驚恐神色，不過身體卻毫不猶豫地保護新生嬰兒，堅守崗位。

璽悅產後護理之家督導陳盈琴在接受台灣媒體採訪時表示。「當然會害怕，這是人的天性，但寶寶的安全是第一位的。」

護士向媒體表示，地震發生時，第一時間要確保嬰兒床遠離可能的掉落物和玻璃，並固定好嬰兒床，然後打開所有的門，確保逃生路線暢通。在影片中出現的嬰兒，全都安然無恙。

貼出影片的護士說，「好險下班還沒走。」

網路上另一段廣為轉傳的監視器影片顯示，新北市愛麗生婦產科診所的幾位護士也在地震發生的危急時刻，不顧各自個人安危，迅速站到幾張嬰兒床前，在搖晃中雙手緊繃握床沿，讓嬰兒床穩定住不會移動。

稍後，護理師將新生兒一一抱起，依照醫院的安全指引將新生兒抱到安全的地方。 

愛麗生婦產科診所向媒體表示，地震發生後，訓練有素的護理人員迅速將所有嬰兒床集中，再抱起嬰兒疏散。這家診所表示，他們每年都會進行防火防災演習，因此，護理人員在災害發生的第一時間便知道如何採取防備措施，保護嬰兒安全，讓新生兒父母放心。

這兩段影片在網路上引來無數人稱讚，一位網友留言：「身為媽媽，看了真的很感動，直流淚。」「謝謝你們保護寶寶。」另一位網友說，「當大家在保護自己的時候，你們在保護孩子。」

還有一位網友說，這真是地震無情人有情，台灣的愛心盡職與無私無畏點燃了人性的光芒，「臨危不懼真是天使。」

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