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苦等半年 台南再迎國際航線直航

記者李文德／台南5日電
31--台南市長黃偉哲(前排左二)與民代等人，4日迎接泰國首航觀光客，並致贈首航紀念迎賓禮。(記者李文德／攝影)
31--台南市長黃偉哲(前排左二)與民代等人，4日迎接泰國首航觀光客，並致贈首航紀念迎賓禮。(記者李文德／攝影)

台南航空站去年10月停飛往返越南胡志明市的航班，就此沒有固定國際航線，昨泰國清邁包機直航首班抵達，市長黃偉哲到場迎接188名遊客；暌違多月的國際旅客入境，議員趕緊要求「（航班）有開始就不要結束」。市府表示，先穩定台、泰兩市的包機客源，才能推動定航班機。學者則指台南要經營國際航線會比較辛苦。

台南機場是雲嘉南地區最大機場，屬軍民合用，2011年核定開放國際航班，也可兩岸直航，新冠肺炎疫情之前，台南機場每天直航香港、越南胡志明市，每周也有3班往返日本大阪。據統計，2019年國際航線的到站及離站人數共17.6萬餘人次，去年僅3萬1千多人次，今年1和2月則掛零。

黃偉哲昨說，泰國是觀光大國，希望與泰方交流，推動台南、泰國觀光。市議員林美燕說，台南機場被定調為國際機場，應能有固定國際航線，且過往台南的國際航線屬國人出境者多，從國外入境較少，建議市府規畫吸引旅客從台南入境。

觀旅局長林國華說，台南機場屬二線國際機場，要讓航線成為固定班機，須從包機到定航包機、之後才可能推動定航班機，這次先透過旅行團包機，採取「雙方送客」模式，以昨首航班機為例，泰國來188名乘客，台南174人去清邁，維持雙方穩定客源，將兩城市包機航線建立起來，後續還有5趟包機直航，都是滿客狀態。

至於去年一度恢復越南胡志明市的航線，同年10年宣布取消，林國華解釋，越捷航空調回20架空中巴士維修，才抽走台南的航線，「對方表示有復航意願」。

5個多月沒有國際旅客，台南機場賣食品、伴手禮的櫃位直言「差很多」，有業者說，機場內有兩處伴手禮、食品攤位，出境海關內還有1處免稅商店，無國際旅客後，業績下滑5成以上，有時候單日營業額還不到500元，相當慘澹，更聽聞免稅商店過去單日營業額上看10多萬元，現甚至掛零。

成功大學交通管理科學系教授戴佐敏說，台南機場是軍民合用機場，限制條件較多，加上與高雄小港機場距離近，運輸量會被高雄吸引走，此地經營國際航線會較辛苦；他認為要有需求才有固定航線，政府與觀光業者須一起努力，運用當地觀光亮點，吸引國際航線常駐。

觀光 泰國 越南

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