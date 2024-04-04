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急速倒車躲死劫 駕駛逃生嚇喊「差點壞的不只車」

記者李成蔭／新北即時報導
0403花蓮大地震震驚全台，當地有民眾剛好在蘇花改出口一帶行駛卻碰到地震瞬間，沒過多久一旁山坡突然有大量落石快速滾落，他車子因此被比車還大的巨石砸中。圖／翻攝自當事人IG
0403花蓮大地震震驚全台，當地有民眾剛好在蘇花改出口一帶行駛卻碰到地震瞬間，沒過多久一旁山坡突然有大量落石快速滾落，他車子因此被比車還大的巨石砸中。圖／翻攝自當事人IG

0403花蓮大地震震驚全台，當地有民眾剛好在蘇花改出口一帶行駛卻碰到地震瞬間，沒過多久一旁山坡突然有大量落石快速滾落，他車子因此被比車還大的巨石砸中。該民眾在社群平台抒發，仍餘悸猶存，表示自己沒事，但「差點沒了」、「還好閃過你不然壞的就不只車了」。

該駕駛於事件後，於IG限時動態上回應，「各位朋友我目前沒事，不用擔心，怕手機沒電先不回來」，同時也說「還好閃過你不然壞的就不只車了」；接下來另則動態也分享行車紀錄影片，「真的嚇到了」、「真的差點沒了…石頭比我大那麼多」。

有民眾剛好在蘇花改出口一帶行駛卻碰到地震瞬間，沒過多久一旁山坡突然有大量落石快速...
有民眾剛好在蘇花改出口一帶行駛卻碰到地震瞬間，沒過多久一旁山坡突然有大量落石快速滾落，他車子因此被比車還大的巨石砸中，他直呼真的嚇到了。圖／翻攝自當事人IG

0403花蓮大地震震驚全台，當地有民眾剛好在蘇花改出口一帶行駛卻碰到地震瞬間，沒...
0403花蓮大地震震驚全台，當地有民眾剛好在蘇花改出口一帶行駛卻碰到地震瞬間，沒過多久一旁山坡突然有大量落石快速滾落，他車子因此被比車還大的巨石砸中。圖／翻攝自當事人IG

據了解，該影片是後方車輛於網路上分享行車記錄器影片，當中湛藍色轎車於3日上午7時58分行經蘇花改出口，結果瞬間發生超大地面晃動，大家停住沒多久，突然發現大量石塊從山上滑落，身邊多位駕駛緊急倒車，但也深怕倒過快而被砸中，前後猶豫不定，湛藍色轎車最後仍遭大石砸中後半身。

該駕駛今也於IG限時動態再發文分享心情，苦笑「沒有想要這樣子上啊」，並附上朋友轉發的新聞播報片段；他另外也放上自家「小藍」車輛的離別文，表示未來可能沒辦法再一起走下去了，謝謝兩年來帶全家安全出遊，並再強調自己一切平安，唯一比較不好就是車子要自己處理且還在貸款中。

該駕駛今也於IG限時動態再發與自家「小藍」車輛的離別文，表示未來可能沒辦法再一起...
該駕駛今也於IG限時動態再發與自家「小藍」車輛的離別文，表示未來可能沒辦法再一起走下去了，謝謝兩年來帶全家安全出遊，並再強調自己一切平安，唯一比較不好就是車子要自己處理且還在貸款中。圖／翻攝自當事人IG
有民眾剛好在蘇花改出口一帶行駛卻碰到地震瞬間，沒過多久一旁山坡突然有大量落石快速...
有民眾剛好在蘇花改出口一帶行駛卻碰到地震瞬間，沒過多久一旁山坡突然有大量落石快速滾落，他車子因此被比車還大的巨石砸中，他並上網抒發無奈心情。圖／翻攝自當事人IG

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