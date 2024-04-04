我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

透過親友向臉書社團購買越南痔瘡藥 婦人鉛中毒死亡

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

馬英九曾六次遙祭今親祭黃帝陵 藉祭共祖提高民族意識

記者陳湘瑾／即時報導
2023年，河南省新鄭市舉辦黃帝故里拜祖大典，圖為典禮頌歌環節。（中新社）
2023年，河南省新鄭市舉辦黃帝故里拜祖大典，圖為典禮頌歌環節。（中新社）

前總統馬英九參訪團今日參加大陸「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮」，過去馬英九曾6度參加遙祭黃帝陵典禮，此為他首次親臨公祭典禮，傳達兩岸人民同為中華民族的立場。

軒轅黃帝被視為中華民族共同祖先，每年清明節，大陸會在陝西省黃陵縣橋山舉行黃帝陵舉行公祭，昭示海內外華人皆為「同根共祖」。除國家領導人出席，大批海內外同胞也會專程到訪謁陵祭祖。

2005年，時任國民黨中常委的蔣孝嚴受邀參加典禮，之後連戰、吳伯雄、江丙坤等國民黨高層，以及新黨主席郁慕明、親民黨主席宋楚瑜，都先後赴黃帝陵參與公祭。

台灣過去也曾舉辦遙祭黃帝陵典禮，每年清明節在圓山國民革命忠烈祠舉行，由內政部長代表主祭。惟馬英九擔任總統8年期間，破慣例6度親臨主祭，體現他對黃帝陵的重視。直到2017年，內政部以台灣主體性為由，取消此儀式，將其併入時間相近的春祭典禮。

此次馬英九參與公祭軒轅黃帝典禮，被視為訪陸重點之一。根據中國日報網報導，此次公祭由國台辦、陝西人民政府、國務院僑務辦公室及中華全國歸國華僑聯合會共同主辦，以「鑄牢中華民族共同體意識，奮進中國式現代化新征程」為主題，強調溯源、尋根，增強中華民族凝聚力。

香港01報導，馬英九領團赴陝西祭黃帝陵，延續其不斷自稱「中國人」的做法，可望藉公祭進一步扭轉台灣社會的身份認同。

馬英九 國民黨 內政部

上一則

花蓮強震後台積電迅速復工 媒體盛讚耐震力

下一則

化學品疑遭震翻…台東華大學燒一天 20年研究心血盡毀

延伸閱讀

陝西省委書記會見馬英九 慰問台灣地震災情

陝西省委書記會見馬英九 慰問台灣地震災情
馬英九訪廣州中山大學 籲兩岸青年交流

馬英九訪廣州中山大學 籲兩岸青年交流
記者手記／馬英九訪中接待高規格 特勤中心隨扈略減

記者手記／馬英九訪中接待高規格 特勤中心隨扈略減
馬習有望二會 蘇起：只要強調和平穩定對兩岸就是加分

馬習有望二會 蘇起：只要強調和平穩定對兩岸就是加分

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16

超人氣

更多 >
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」
垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道

垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道