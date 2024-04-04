馬英九曾六次遙祭今親祭黃帝陵 藉祭共祖提高民族意識

2023年，河南省新鄭市舉辦黃帝故里拜祖大典，圖為典禮頌歌環節。（中新社）

前總統馬英九 參訪團今日參加大陸「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮」，過去馬英九曾6度參加遙祭黃帝陵典禮，此為他首次親臨公祭典禮，傳達兩岸人民同為中華民族的立場。

軒轅黃帝被視為中華民族共同祖先，每年清明節，大陸會在陝西省黃陵縣橋山舉行黃帝陵舉行公祭，昭示海內外華人皆為「同根共祖」。除國家領導人出席，大批海內外同胞也會專程到訪謁陵祭祖。

2005年，時任國民黨 中常委的蔣孝嚴受邀參加典禮，之後連戰、吳伯雄、江丙坤等國民黨高層，以及新黨主席郁慕明、親民黨主席宋楚瑜，都先後赴黃帝陵參與公祭。

台灣過去也曾舉辦遙祭黃帝陵典禮，每年清明節在圓山國民革命忠烈祠舉行，由內政部 長代表主祭。惟馬英九擔任總統8年期間，破慣例6度親臨主祭，體現他對黃帝陵的重視。直到2017年，內政部以台灣主體性為由，取消此儀式，將其併入時間相近的春祭典禮。

此次馬英九參與公祭軒轅黃帝典禮，被視為訪陸重點之一。根據中國日報網報導，此次公祭由國台辦、陝西人民政府、國務院僑務辦公室及中華全國歸國華僑聯合會共同主辦，以「鑄牢中華民族共同體意識，奮進中國式現代化新征程」為主題，強調溯源、尋根，增強中華民族凝聚力。

香港01報導，馬英九領團赴陝西祭黃帝陵，延續其不斷自稱「中國人」的做法，可望藉公祭進一步扭轉台灣社會的身份認同。