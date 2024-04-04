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花蓮強震後台積電迅速復工 媒體盛讚耐震力

中央社台北4日綜合外電報導
根據台積電說法，地震發生後10小時，其設備復原率已達70%以上，且包含所有極紫外光曝光機等主要機台皆無受損。(路透)
根據台積電說法，地震發生後10小時，其設備復原率已達70%以上，且包含所有極紫外光曝光機等主要機台皆無受損。(路透)

台灣昨天發生規模7.2的25年來最強地震，但晶片製造巨擘台積電不僅未蒙受重大損失，員工也在數小時內復工。美國媒體報導，這展現台積電如何從過往經驗學習改進耐震力的成果。

客戶包括蘋果（Apple）和人工智慧（AI）寵兒輝達（Nvidia）的台積電告訴美國財星雜誌（Fortune），在地震發生後及隨之而來的餘震期間，他們預防性疏散部分產線員工，並且暫時停工。

台積電事後通報有「少數」生產設備受損，並將持續進行檢查以確認所有受損情況。但根據台積電說法，地震發生後10小時，其設備復原率已達70%以上，且包含所有極紫外光（EUV）曝光機等主要機台皆無受損。

台積電今天晚間表示，其晶圓廠設備復原率已超過80%，新建的晶圓廠如晶圓18廠預計在今晚皆可完全復原。

從台積電這回受損有限，可見其在靈活應對自然災害上已有經驗。根據台灣中央氣象署的資料，台灣每年地震次數多達約2200次，其中200多次為有感地震。台積電面對如此情況，不得不讓運作方式進行必要改變。

凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）在昨天發布的客戶報告中說：「對於在任何產業當中執行最精密製造程序的企業來說，地震是項巨大挑戰。而這項挑戰，卻是台灣晶片製造商成長過程中一直要面對的。」

2016年2月6日，規模6.6地震衝擊台積電南科廠。事後台積電強調，當年第一季出貨量受影響程度不超過1%，實際上當季出貨量的確只較前季減少1.8%。

那次地震後，台積電加強天花板斜撐，並對塔式晶圓儲存設備增加止滑片防止滑動。

早在1999年921大地震後，台積電便把新建廠房建築主結構的耐震係數較現行法規提高25%。到了2015年，台積電又再部署一套地震預警系統。

台積電 地震 晶片

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