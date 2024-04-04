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花蓮地震 英國工黨政要紛關心

中央社倫敦4日專電
英國工黨影子外交大臣拉米3日透過社群媒體X向受地震影響的台灣民眾表示關心，並提到英國「必須準備好提供協助」。（路透）
英國工黨影子外交大臣拉米3日透過社群媒體X向受地震影響的台灣民眾表示關心，並提到英國「必須準備好提供協助」。（路透）

台灣花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，是近25年來台灣最大規模，英國工黨影子外交大臣拉米、主責印太事務的影子外交副大臣韋斯特，以及加入「工黨台灣之友會」的國會議員等政要紛表示關心。

工黨是英國最大在野黨，民調顯示有很高機率將在新一輪大選取代目前執政的保守黨。英國預計今年稍晚舉行大選。

拉米（David Lammy）3日透過社群媒體X向受地震影響的台灣民眾表示關心，並提到英國「必須準備好提供協助」。

韋斯特（Catherine West）則貼文對台灣民眾表達「誠摯慰問」，並提到工黨將心繫台灣。

商業暨貿易事務影子發言人（Shadow Spokesperson）、上議院議員梁辛尼（Sonny Leong）男爵則於4日清晨貼文，表達對受地震影響的民眾、傷亡者、失蹤者及第一線救災應變人員的關懷，並指出台灣民眾「韌性十足」，將重新站起。

梁辛尼是「工黨台灣之友會」（Labour Friends of Taiwan）共同主席。他3月30日至4月5日率工黨籍國會上、下議院議員訪台，一行人共7人。

工黨台友會4日上午以梁辛尼及另一位共同主席、下議院議員康明斯（Judith Cummins）的名義聯合發布聲明指出，台友會向失去至親、因地震而遭受傷害的台灣民眾致上深切哀悼與慰問，並對協助救援工作者致上誠摯謝意。

台友會指出，儘管地震破壞力強，相關事件卻也顯現台灣民眾的力量、勇氣和善良，台友會將持續與台灣民眾同在。

在英國政府官員方面，外交大臣卡麥隆（David Cameron）、主責印太事務的外交副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）、主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）等人3日以來陸續以貼文或轉貼文的方式，向台灣表示關心。

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