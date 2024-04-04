花蓮強震日本各界發起樂捐 加倍奉還台灣恩情

強震發生後，日本首相岸田文雄第一時間透過社群平台X發布日文及中文的雙語貼文，稱呼「台灣，我們的重要朋友」，並提到台灣過去在311大地震及能登半島地震伸援，「日本願協助台灣任何必要的支援」。（歐新社）

台灣花蓮3日發生規模7.2強震後，日本 各界感念台灣在311大地震 、能登半島強震時慷慨捐助，各地迅速發起樂捐，許多地方設置畫有中華民國 國旗的捐款箱，更有人說要把在過去受過台灣的恩情「加倍奉還」。

強震發生後，日本首相岸田文雄第一時間透過社群平台X發布日文及中文的雙語貼文，稱呼「台灣，我們的重要朋友」，並提到台灣過去在311大地震及能登半島地震伸援，「日本願協助台灣任何必要的支援」。

演藝圈也發言關切，搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI表示已捐1000萬日圓給中華民國紅十字會幫助災民。前偶像團體Sexy Zone成員中島健人、人氣偶像團體WEST.的成員中間淳太、日本女藝人紗榮子都透過社群平台關懷，紗榮子更為台灣震災發起募款活動。

登山家野口健在網路發文，表示要對發生強震的台灣「加倍報恩」。他表示，「在東日本大震災、熊本地震，還有這次的能登半島地震中，台灣的大家都給了我們很多幫助」，因此這次，「日本要對台灣地震提供最大的支持，『加倍奉還』這個詞就是要在這個時候用上。」

日本放送協會（NHK）報導，台灣在2011年的東日本大地震時捐款超過200億日圓，日本今年1月發生能登半島地震，台灣也募款超過25億日圓，送往災區石川縣。因此，花蓮3日發生強震後，社群平台X就不斷有號召「報恩」、「報答」的投稿。

有網友說，「我們必須報恩」、「台灣總是率先對我們提供幫助，現在是報恩的時候了」、「身為石川縣民，我不會忘記台灣的支援，現在是報答的時候了。」

許多與台灣交流密切的地方政府紛紛設立捐款箱。有網友捐款後，號召大家一起行動，「雖然只是一點心意，但我去捐款了，希望能有更多人響應。」

沖繩縣與那國町和花蓮市自1982年締結姐妹市，情誼深厚。當地政府從今天開始設置捐款箱，將至5月10日截止，募集的善款將轉交花蓮市。

茨城縣的笠間市也於今天在市役所設置捐款箱。該市從2018年在台北市設立交流事務所，處理派遣國中生到台灣交流，以及在學校營養午餐提供台灣香蕉等交流活動。

笠間市秘書課長甘利浩行表示，「希望這些募集資金，多少能為之後的重建工作提供幫助。」

日本全家便利商店宣布4月5日起在日本1萬6300家分店展開募款，賑災期間從4月5日到18日，為期2週。日本紅十字會從4月5日起透過銀行轉帳方式展開募款，至6月28日為止。募集資金將用於中華民國紅十字會進行救援、重建活動。

日本MS&AD保險集團控股公司發動旗下各企業員工自願捐款，員工捐款彙整完成後，公司將捐出與員工捐款總數相同金額，以協助花蓮地震災區。日本3大銀行三菱日聯金融集團、三井住友金融集團及瑞穗金融集團已分別宣布各捐出1000萬日圓給花蓮災區。

此外，日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）今天宣布，已在其營運的「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，總計3項募捐活動短時間已募得近6300萬日圓(約41萬美元)。

目前可以看到有3個募捐項目正在進行中，分別是「令和6年台灣花蓮地震 緊急支援」、「2024年台灣地震 緊急支援」，以及「2024年台灣地震 被災者支援」，總計已有超過3萬人捐款，金額逼近6300萬日圓。