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花蓮地震第10名罹難者 旅外台人返鄉旅遊卻遭憾事

花蓮地震10人罹難 失蹤15人包含4名外籍人士

記者王長鼎／新北即時報導
台灣交通部公路總局派員全力搶通台八線。圖／台交通部提供
台灣交通部公路總局派員全力搶通台八線。圖／台交通部提供

台灣花蓮縣前天上午發生規模7.2強震，中央災害應變中心今晚統計共10人罹難，新增1死是今天下午傳來的不幸消息，65歲連姓男子昨天未能來得及逃出小錐麓步道，今由屏東搜救隊發現並確認身亡。據了解，連男一家3人早年移居國外，夫妻帶小孩回台度假，一同前往太魯閣砂卡礑步道登山健行，母女2人前天先已逃出就醫，連男疑遭落石擊中不幸身亡。

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中央災害應變中心昨晚更新統計，花蓮地震造成10死和1099人受傷，受困人數從昨天中午1001人，於中午過後暴增為7倍，主因是天祥晶英酒店員工及天祥活動中心有688人，因聯外道路中斷受困，加上受困九曲洞晶英酒店員工10人、東華大學學生6人、台8線170公里處1名印度籍男子，共7005人，原列入受困人數的和平礦場64人昨已成功安全撤出。

失聯15人為砂卡礑步道3大3小共6人、中和礦場1人、秀林鄉露營夫妻2人、豐濱鄉高山40號1人、洛韶1人。原慈恩站東葦公司2人及山月村布洛灣3人都已自行返回，確認無礙。另警政署今接獲外交部通報訊息後，經警方確認已救出德國籍25人，原失聯的加拿大籍3人中，有2人已救出，僅一位加拿大籍男性尚未發現，原失聯的4名澳洲籍人，已救出兩人，另有1男1女兩名新加坡人持澳洲護照尚未發現蹤影。

台交通部表示，台8線道路中斷部分，昨已搶通西段至慈恩路段，東段部分，昨已搶通靳珩隧道西口，並推進到9曲洞明隧道東口，預計今天下午可搶通至天祥隧道西口。

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