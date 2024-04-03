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「如921大震」神預言？10萬網友朝聖遭打臉：天天在等搖

記者翁至成／台北即時報導
花蓮近海今天早上7點58分發生芮氏規模7.2地震，知名的臉書社團「路上觀察學院」昨晚有網友PO出天空雲彩奇景，一名甘姓網友就在照片下方留言「漂亮但有921大震前傍晚的味道怕怕的要小心注意的」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
花蓮近海今天早上7點58分發生芮氏規模7.2地震，知名的臉書社團「路上觀察學院」昨晚有網友PO出天空雲彩奇景，一名甘姓網友就在照片下方留言「漂亮但有921大震前傍晚的味道怕怕的要小心注意的」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

花蓮近海今天早上7點58分發生芮氏規模7.2地震，全台接連傳出災情。有網友發現，知名臉書社團「路上觀察學院」昨晚有網友PO出天空雲彩奇景，說「今天的天空好奇怪，怪美的」，一名甘姓網友留言「漂亮但有921大震前傍晚的味道怕怕的要小心注意的」，沒想到事隔十多個小時，台灣真的發生大地震，此留言吸引網友朝聖，經媒體報導不斷發酵，迄今超過10萬人按讚。

孰料，臉書超過43萬人追蹤的臉書粉專「台灣迷因」發現，該名甘姓網友並非真正神準預言，因為他常常在各社團，在不同文章下留言會地震，直言「預言個屁，隨便找個地震天氣社團，都發現這傢伙在下面留會地震會地震會地震，光這社團一年他就留不知道幾則了，當作迷因笑笑看起來很好玩還可以，媒體大幅報導造神的話真的大可不必。」

臉書粉專「台灣迷因」發文附上照片證實，引來網友留言說「壞掉的鐘一天也會準兩次，他不是預測地震，只是每天都在提醒大家地震」、「亂槍打鳥的概念」、「總有猜中的一天」、「所以下面有人叫他閉嘴xD」。

對此，臉書社團「路上觀察學院」社團管理員獲悉，也在貼文補充說「剛剛有人提醒了，大師天天在等搖，請參考附圖」，再度引起熱議，有網友留言「天天都在警告大家」、「其實地震文每天都有，不用太認真」、「哈⋯所以他不是先知⋯是每天都留同樣的文。然後地震這天剛好讓他猜到了」、「這只是巧合，我們在鄉下滿常見混色的天空」。

花蓮近海今天早上7點58分發生芮氏規模7.2地震，知名的臉書社團「路上觀察學院」...
花蓮近海今天早上7點58分發生芮氏規模7.2地震，知名的臉書社團「路上觀察學院」昨晚有網友PO出天空雲彩奇景，一名甘姓網友就在照片下方留言「漂亮但有921大震前傍晚的味道怕怕的要小心注意的」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
臉書社團「路上觀察學院」社團管理員也發文指出，「剛剛有人提醒了，大師天天在等搖，...
臉書社團「路上觀察學院」社團管理員也發文指出，「剛剛有人提醒了，大師天天在等搖，請參考附圖」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
臉書超過43萬人追蹤的臉書粉專「台灣迷因」發現，該名甘姓網友並非真正神準預言，因...
臉書超過43萬人追蹤的臉書粉專「台灣迷因」發現，該名甘姓網友並非真正神準預言，因為他常常在各社團，在不同文章下留言會地震。圖／取自臉書粉專「台灣迷因」
臉書超過43萬人追蹤的臉書粉專「台灣迷因」發現，該名甘姓網友並非真正神準預言，因...
臉書超過43萬人追蹤的臉書粉專「台灣迷因」發現，該名甘姓網友並非真正神準預言，因為他常常在各社團，在不同文章下留言會地震。圖／取自臉書粉專「台灣迷因」

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