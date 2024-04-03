花蓮大地震女老師逃出天王星大樓 疑救寵物折返罹難

花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，多處傳災情，位於市區軒轅路的天王星大樓嚴重傾倒，搜救人員持續穿梭在現場斷垣殘壁間執行救援任務。中央社

花蓮近海地震 致天王星大樓傾斜，最後一名待援住戶康姓女子為花蓮高農老師，疑為救寵物重返大樓受困身亡，直至晚間9時許挖出遺體，後續家屬將配合檢調相驗。

台灣東部海域上午發生規模7.2地震，花蓮多處發生災情，市區天王星大樓傾斜造成74名住戶受困，截至晚間已救出大多數人，剩餘33歲7樓住戶康姓女子疑逃出後，獨自重返大樓打算救出寵物，不料入內後5秒就遇到地震大樓倒塌喪生。

由於康女為天王星大樓最後1名待援住戶，晚間救出人後將配合檢調完成相驗，才會開始進行拆除。

搜救人員在確認75名待救民眾中的74人均已聯繫上確認安全後，持續搜尋康女，但下午4時許在土堆中發現她時呼喊無反應，經確認已身亡。搜救人員歷經13小時搶救，晚間9時10分將遺體抬出。

花蓮縣消防局代理副局長李龍聖說，康女身體被樓板跟配電箱壓住，搜救人員只得用破壞器材接近康女，但康女下半身被2樓樓板，上半身被大石塊壓著，且現場相當狹隘，搜救人員只得用人工破碎方式慢慢清理石塊，救出後交由康女家屬指認。

康女為國立花蓮高農老師，在花農擔任代課輔導老師2年，為台中人，校方已聯繫家屬，康女父親因班機延誤，目前親友先抵達花蓮。