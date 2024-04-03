台灣大地震 學者：實際規模可能達7.4

學者表示，地震受創最重的花蓮以北往西邊約30、40度的方向會是震度最大的。圖為花蓮軒轅路一處大樓嚴重傾斜。（記者王燕華／攝影）

花蓮今天早上7點58分發生芮氏規模7.2大地震 ，學者表示，如果用地震波震幅來計算，實際規模可能達7.4。至於為何台北民眾也感覺「很晃」，原因是地震能量進入盆地後會在內震盪，導致地震持續時間相較其他地形比較久。

成功大學地球科學系教授饒瑞鈞指出，本次地震是921以後最靠近台灣、最大的一次，氣象署指出地震芮氏規模為7.2，實際上地震規模有幾種算法，例如考量斷層滑動面積等，如果用地震波震幅來計算，規模可能會到達7.4左右，計算結果會不太一樣。

饒瑞鈞表示，受到歐亞板塊、菲律賓板塊的運動方向影響，本次地震具有方向性，受創最重的花蓮以北往西邊約30、40度的方向會是震度最大的，相對往西邊、南邊的震度較小。許多距離震央100多公里遠的台北民眾也感覺地震很大，饒瑞鈞說明，台北屬於盆地地形，地震能量進入盆地後會在內震盪，持續時間相較其他地形會比較久。

饒瑞鈞分析，一旦發生大地震，附近的斷層都會蠢蠢欲動，地震愈大、餘震持續的時間就愈久，但餘震的數量也會愈來愈少。至於有沒有可能發生更大的餘震，他坦言因為地質構造、條件複雜，所以「很難講」。