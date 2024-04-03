我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

花蓮陷「孤城」...落石砸鐵軌、蘇花斷橋 鐵公路全不通

台灣大地震 學者：實際規模可能達7.4

記者李芯／台北即時報導
學者表示，地震受創最重的花蓮以北往西邊約30、40度的方向會是震度最大的。圖為花蓮軒轅路一處大樓嚴重傾斜。（記者王燕華／攝影）
學者表示，地震受創最重的花蓮以北往西邊約30、40度的方向會是震度最大的。圖為花蓮軒轅路一處大樓嚴重傾斜。（記者王燕華／攝影）

花蓮今天早上7點58分發生芮氏規模7.2大地震，學者表示，如果用地震波震幅來計算，實際規模可能達7.4。至於為何台北民眾也感覺「很晃」，原因是地震能量進入盆地後會在內震盪，導致地震持續時間相較其他地形比較久。

成功大學地球科學系教授饒瑞鈞指出，本次地震是921以後最靠近台灣、最大的一次，氣象署指出地震芮氏規模為7.2，實際上地震規模有幾種算法，例如考量斷層滑動面積等，如果用地震波震幅來計算，規模可能會到達7.4左右，計算結果會不太一樣。

饒瑞鈞表示，受到歐亞板塊、菲律賓板塊的運動方向影響，本次地震具有方向性，受創最重的花蓮以北往西邊約30、40度的方向會是震度最大的，相對往西邊、南邊的震度較小。許多距離震央100多公里遠的台北民眾也感覺地震很大，饒瑞鈞說明，台北屬於盆地地形，地震能量進入盆地後會在內震盪，持續時間相較其他地形會比較久。

饒瑞鈞分析，一旦發生大地震，附近的斷層都會蠢蠢欲動，地震愈大、餘震持續的時間就愈久，但餘震的數量也會愈來愈少。至於有沒有可能發生更大的餘震，他坦言因為地質構造、條件複雜，所以「很難講」。

地震

上一則

台南自來水管漏水 路面頓成小河 居民「蹽溪」

下一則

新莊塔式起重機傾倒 吊臂搖墜拆卸移置

延伸閱讀

專家：再發生更大規模地震的機率較小

專家：再發生更大規模地震的機率較小
地震當下 羅智強自述進立院差點被磚石擊中

地震當下 羅智強自述進立院差點被磚石擊中
台灣大地震空拍影像曝光 花蓮樓倒、蘇花公路柔腸寸斷

台灣大地震空拍影像曝光 花蓮樓倒、蘇花公路柔腸寸斷
花蓮7.2強震 中國專家分析「逆衝型地震」

花蓮7.2強震 中國專家分析「逆衝型地震」

熱門新聞

今天上午大地震，台中市烏日區院轄市社區大樓住戶衝下樓，發現低樓層牆壁裂開，邊逃邊覺得「很可怕」，嚇到不敢回家。記者黃仲裕／攝影

不斷更新／台灣各地餘震不斷 宜蘭、北市陸續有停班課 3登山客無生命跡象

2024-04-03 00:07
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／台灣7.2可怕強震 宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」

2024-04-02 21:23

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣各地餘震不斷 宜蘭、北市陸續有停班課 3登山客無生命跡象

不斷更新／台灣各地餘震不斷 宜蘭、北市陸續有停班課 3登山客無生命跡象
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／台灣7.2可怕強震 宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」

影／台灣7.2可怕強震 宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」