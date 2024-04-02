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花蓮陷「孤城」...落石砸鐵軌、蘇花斷橋 鐵公路全不通

影／台灣7.2可怕強震 宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」

專家：再發生更大規模地震的機率較小

記者胡瑞玲／台北即時報導
今早花蓮外海發生規模7.2強震，台中和平山區受地震影響，道路多有落石。圖／消防局提供
今早花蓮外海發生規模7.2強震，台中和平山區受地震影響，道路多有落石。圖／消防局提供

今早花蓮外海發生規模7.2強震，為921以來最大規模地震，同時也是氣象署改制地震震度後，第2起達到6強的地震。專家表示，出現規模7以上地震的周期約為100年，但如今已超過百年，雖不排除，認為未來再發生更大規模地震的機率較低，後續仍須密切觀察。

氣象署表示，今早發生規模7.2地震，後續不排除有調整的可能，台大地質科學系教授郭陳澔表示，日本發生311大地震前，當年的3月9日曾在外海發生規模7.3大地震，當時專家認為這就是主震，沒想到後續日本海溝卻發生規模9的地震，309因此被視為前震，但認為通常發生大地震後再出現更大規模地震的機率極低。

郭陳澔指出，以目前地震科學來看，當下發生的地震95％就會被視為主震。今早地震是發生在花蓮外海，而花蓮外海的琉球海溝曾在1920年發生規模8的強震，近幾年花蓮也發生過好幾次大地震，但針對花東地區「海溝型」百年大震的周期，過去有專家指出，規模7以上地震周期約為100年，但現在已超過100年，認為未來再發生更大規模地震的機率較低，但站在地震科學的角度來看也不排除這種可能，後續仍須再密切觀察。

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