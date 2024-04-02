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不斷更新／台灣7.2強震 花蓮大樓嚴重傾斜 民眾哀號：以為921又來

花蓮和仁驚傳火車遭落石砸 台鐵回應了

記者林佳彣／台北即時報導
403大地震，蘇花路廊陸續傳出山崩、車輛遭砸，甚至傳出花蓮和仁有火車經過隧道時遭砸。(讀者提供)
403大地震，蘇花路廊陸續傳出山崩、車輛遭砸，甚至傳出花蓮和仁有火車經過隧道時遭砸。(讀者提供)

台灣403大地震，今早7點58分搖晃全台多地有感，後續餘震不斷，蘇花路廊陸續傳出山崩、車輛遭砸，甚至傳出花蓮和仁有火車經過隧道時遭砸，乘客還得徒步走出。台鐵花蓮運務段長許民杰回應，確實有一班區間車車廂的廁所玻璃遭小碎石砸到損毀，但無人員傷亡，也沒有讓旅客從隧道走出。

根據台鐵官網顯示，東部幹線8點49分受地震影響，礁溪至鳳林間列車暫時無法行駛，預計4月3日23點59分恢復。

本報接獲讀者反映，今天搭火車經過花蓮和仁時，「我搭的火車被地震落石砸中，目前卡在隧道內。我坐在『前面』車廂，已經進隧道，我人平安。」他描述，在隧道內的車廂被擊中，所幸人沒有事，有些人甚至從隧道走出來。

台鐵花蓮運務段長許民杰表示，該列車為4133花蓮往宜蘭方向的區間車，有車廂的廁所玻璃遭小碎石砸到損毀，事發後，列車有退行出來，無人員傷亡、車輛也正常運作。他說，若列車長要讓旅客下車從隧道走出來，需要通報，今天並無接到此通報。

根據臉書「以蘇花公路即時路況為主的平台」8點25分發文指出，蘇花路廊蘇澳-崇德預警性封閉。另外，花蓮秀林和仁的台9丁64.5公里處出現大落石，其他路段也有路樹倒塌、雙向阻斷狀況。而大清水隧道前方道路整個坍塌消失，場面怵目驚心。

「以蘇花公路即時路況為主的平台」今天9點多發文，曝光大清水隧道前方道路整個坍塌消...
「以蘇花公路即時路況為主的平台」今天9點多發文，曝光大清水隧道前方道路整個坍塌消失的畫面。(取自臉書「以蘇花公路即時路況為主的平台)

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