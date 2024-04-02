花蓮和仁驚傳火車遭落石砸 台鐵回應了

403大地震，蘇花路廊陸續傳出山崩、車輛遭砸，甚至傳出花蓮和仁有火車經過隧道時遭砸。(讀者提供)

台灣403大地震 ，今早7點58分搖晃全台多地有感，後續餘震不斷，蘇花路廊陸續傳出山崩、車輛遭砸，甚至傳出花蓮和仁有火車經過隧道時遭砸，乘客還得徒步走出。台鐵 花蓮運務段長許民杰回應，確實有一班區間車車廂的廁所玻璃遭小碎石砸到損毀，但無人員傷亡，也沒有讓旅客從隧道走出。

根據台鐵官網顯示，東部幹線8點49分受地震影響，礁溪至鳳林間列車暫時無法行駛，預計4月3日23點59分恢復。

本報接獲讀者反映，今天搭火車經過花蓮和仁時，「我搭的火車被地震落石砸中，目前卡在隧道內。我坐在『前面』車廂，已經進隧道，我人平安。」他描述，在隧道內的車廂被擊中，所幸人沒有事，有些人甚至從隧道走出來。

台鐵花蓮運務段長許民杰表示，該列車為4133花蓮往宜蘭方向的區間車，有車廂的廁所玻璃遭小碎石砸到損毀，事發後，列車有退行出來，無人員傷亡、車輛也正常運作。他說，若列車長要讓旅客下車從隧道走出來，需要通報，今天並無接到此通報。