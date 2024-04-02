夏立言將訪美 談馬習二會：越是危機時刻越需要對話

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格2日拜會國民黨副主席夏立言（右一）。夏立言預計4日率團訪問美國。圖／聯合報系資料照片

國民黨 副主席夏立言 2日接受本報專訪表示，台灣要維持對兩岸關係，同時維持對國際社會的關係，不是零和，且事實證明可行；他2021年擔任副主席以來9次訪中，即將在4日第4度出發訪問舊金山和華府 ，預計拜會美國行政部門和智庫官員。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格正訪問台灣，前總統馬英九訪問中國，總統拜登與中國國家主席習近平通話；夏立言本月剛從中國回來，如今又要訪美，他解釋，代表國民黨對美對中的關係是雙面的兩手處理，這一點和馬政府時期與北京有相當對話，又能參與國際活動並無二致。

他說，國民黨處理對中事務的主管到中國去，就是關心廣大台商，傳達台灣民眾的意見給中國當局，不可能觸及談判，若北京當局聽得進國民黨反映的意見而採取行動，台灣民眾就受惠；而這類頻繁的溝通和交流會持續下去，大家要慢慢習慣。

夏立言說，哪怕是美中關係處理得這麼不好的時候，雙邊領導人還是希望能通電話，派出部長訪問，乃至民間交流；他說，包含美方在內的國際友人對於國民黨與中國交流的做法都是樂觀的。

夏立言2015年擔任陸委會主委期間，協助促成馬習會在新加坡舉行；如今馬卸任總統後第二度訪問中國，可能會晤習近平，夏立言表示，他沒有跟馬有任何聯繫，他相信，越是危機的時刻越是需要對話，避免誤判，現在美中台三方都不想蓄意製造糾紛來引發衝突，卻又怕意外發生時會讓小事變大事，維持溝通管道是當前目標。

據了解，夏立言此次的美國行，依然會與羅森柏格在大華府地區碰面。夏立言表示，在美國有許多老友要見，此行也代表國民黨，傳遞國民黨推動國會改革，支持中華民國的國防改革等主張，反制民進黨強貼的反美標籤，國民黨的改變和新形象都要透過直接接觸讓美方了解。

據了解，夏立言4日出發，先到舊金山視導國民黨駐美國總支部的業務，7日上午抵達華府，8日展開對美行政部門和智庫的拜會活動，10日下午起參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）為台海衝突及灰色地帶行動，邀集美日台專家學者參與的閉門兵推。

國民黨方面表示，夏立言將依慣例拜會行政部門官員，拒絕透露會晤對象。過去國民黨主席朱立倫前年訪美時，曾赴國務院和AIT華盛頓總部，會晤美國行政部門官員。