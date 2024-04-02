我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指跌近400點 與史指同創月來最糟單日走勢

南加華女涉投毒案 11歲女兒擔心自己會被母殺死

夏立言將訪美 談馬習二會：越是危機時刻越需要對話

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會（AIT）主席羅森伯格2日拜會國民黨副主席夏立言（右一）。夏立言預計4日率團訪問美國。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）主席羅森伯格2日拜會國民黨副主席夏立言（右一）。夏立言預計4日率團訪問美國。圖／聯合報系資料照片

國民黨副主席夏立言2日接受本報專訪表示，台灣要維持對兩岸關係，同時維持對國際社會的關係，不是零和，且事實證明可行；他2021年擔任副主席以來9次訪中，即將在4日第4度出發訪問舊金山和華府，預計拜會美國行政部門和智庫官員。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格正訪問台灣，前總統馬英九訪問中國，總統拜登與中國國家主席習近平通話；夏立言本月剛從中國回來，如今又要訪美，他解釋，代表國民黨對美對中的關係是雙面的兩手處理，這一點和馬政府時期與北京有相當對話，又能參與國際活動並無二致。

他說，國民黨處理對中事務的主管到中國去，就是關心廣大台商，傳達台灣民眾的意見給中國當局，不可能觸及談判，若北京當局聽得進國民黨反映的意見而採取行動，台灣民眾就受惠；而這類頻繁的溝通和交流會持續下去，大家要慢慢習慣。

夏立言說，哪怕是美中關係處理得這麼不好的時候，雙邊領導人還是希望能通電話，派出部長訪問，乃至民間交流；他說，包含美方在內的國際友人對於國民黨與中國交流的做法都是樂觀的。

夏立言2015年擔任陸委會主委期間，協助促成馬習會在新加坡舉行；如今馬卸任總統後第二度訪問中國，可能會晤習近平，夏立言表示，他沒有跟馬有任何聯繫，他相信，越是危機的時刻越是需要對話，避免誤判，現在美中台三方都不想蓄意製造糾紛來引發衝突，卻又怕意外發生時會讓小事變大事，維持溝通管道是當前目標。

據了解，夏立言此次的美國行，依然會與羅森柏格在大華府地區碰面。夏立言表示，在美國有許多老友要見，此行也代表國民黨，傳遞國民黨推動國會改革，支持中華民國的國防改革等主張，反制民進黨強貼的反美標籤，國民黨的改變和新形象都要透過直接接觸讓美方了解。

據了解，夏立言4日出發，先到舊金山視導國民黨駐美國總支部的業務，7日上午抵達華府，8日展開對美行政部門和智庫的拜會活動，10日下午起參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）為台海衝突及灰色地帶行動，邀集美日台專家學者參與的閉門兵推。

國民黨方面表示，夏立言將依慣例拜會行政部門官員，拒絕透露會晤對象。過去國民黨主席朱立倫前年訪美時，曾赴國務院和AIT華盛頓總部，會晤美國行政部門官員。

國民黨 夏立言 華府

上一則

柯市府遭指打假球養肥台智光 民眾黨批選擇性露出資訊

延伸閱讀

接見AIT主席羅森柏格 夏立言近日將訪美

接見AIT主席羅森柏格 夏立言近日將訪美
新聞評論／美中共管與馬習二會 賴清德的機會之窗

新聞評論／美中共管與馬習二會 賴清德的機會之窗
趙少康盼馬英九當兩岸橋梁 綠委籲謹言慎行

趙少康盼馬英九當兩岸橋梁 綠委籲謹言慎行
AIT主席羅森柏格拜會賴清德 盼區域兩岸維持現狀

AIT主席羅森柏格拜會賴清德 盼區域兩岸維持現狀

熱門新聞

汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16
衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今於臉書表示，放在室溫過期的米飯澱粉類 ，即使加熱還是有可能導致食物中毒，最好立刻放進冰箱，才能避免產生炒飯症候群。示意圖。圖／取自李建璋臉書

台寶林茶室符合集體食物中毒3元素「炒飯症候群？」

2024-03-27 11:25
齊邦媛與散文集「一生中的一天」封面合影。圖為齊邦媛2017年的受訪照片，本報資料照片。

「讀書寫作每刻都是永恆」文學巨擘齊邦媛辭世 享嵩壽101歲

2024-03-29 10:05
前副總統呂秀蓮。本報資料照片

「已卸任層級極高」的她也將登陸見習近平？呂秀蓮發聲了

2024-03-27 15:57

超人氣

更多 >
從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布
超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消

超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消