柯市府遭指打假球養肥台智光 民眾黨批選擇性露出資訊

民眾黨主席柯文哲（左）在立院黨團主任陳智菡（右）陪同下一早前往黨團參加晨會。記者杜建重／攝影

台北市警用監視器傳輸費爭議不斷，民眾黨發言人吳怡萱今天說，台北市議員洪婉臻「選擇性」露出資訊，誤導社會大眾，柯市府時期的修約，反而是限縮台智光的優先租用權，在能做的範圍之內，做最大限度的努力。

台北市前後任市長柯文哲 、蔣萬安近日數度交鋒，民進黨 台北市議員洪婉臻今天指出，台北市政府曾經在2012年、2015年、2019年進行3次契約變更，但是卻不改大方向，選擇性的變更小地方，形同打假球，更是養肥台智光的助長者。

吳怡萱透過新聞稿回應，洪婉臻出示的圖表來自2019年，台北市政府資訊局專案報告簡報，然而刻意忽略同份簡報後方提及，優先租用本案網路服務的規範，法律意見認為可能拘束各機關「非光纖網路」的需求，「目前本府已與台智光協議明定『本案網路服務』限於光纖網路服務，因此本府若採用其他網路技術，無需受限本契約。」

吳怡萱表示，當時台北市資訊局修改契約，反而是把「網路服務」限縮在「光纖服務」，藉此跳脫被不平等條約綁架的現況，增加機關可以不使用台智光的彈性。

吳怡萱說明，修改契約必須要雙方合意，針對母契約優先租用，柯市府當時產生質疑，過程中也積極詢問法律顧問，進行解約的可行性評估，得到的結論都是「除非台智光無法滿足機關需求」，否則就必須按照母契約優先租用台智光的服務。

吳怡萱指出，如果要終止契約，而不必賠償台智光的損失，必須要在台智光「經營不善」或有「其他重大情事」才能構成解約條件，一切的源頭都來自於不平等的母約，而柯市府只能想方設法跳脫母約框架，做出最大限度的努力。

吳怡萱說，根據以上種種前提，如今已經確定出現「重大情事」，呼籲議員具體監督、要求現任的蔣萬安市府著手解約，把不平等條約一次解決。