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以為是胡椒狂嗑…台連鎖火鍋店驚見「整鍋都是蟲」

記者余采瀅、趙容萱／台中即時報導
示意圖，與該店家無關。圖／123RF
示意圖，與該店家無關。圖／123RF

一名網友在Dcard指上月31日到台中一家連鎖火鍋店用餐，卻發現高麗菜上有黑蟲，向店家反映，未料店員坦言這是來這裡工作後遇到第二個有相同問題的客人，最後才換新鍋並退錢，但網友不滿店家處理態度，氣得在社群分享不愉快的用餐經驗。業者表示，店內選用有機蔬菜，在把關蔬菜清洗部分有疏失，深感抱歉，將內部進行檢討和改進。

台中市食安處表示，日前查出「蘇丹紅」問題辣椒粉被製成韓風濃縮部隊鍋底，賣給台中該連鎖火鍋餐飲業者，當時已前往稽查；今天得知該連鎖分店疑似環境不潔，稽查人員正在店內稽查中。

網友在Dcard發文指出，他於3月31日中午12時左右到台中某家連鎖火鍋店用餐，發現火鍋內有許多黑點，起初他以為是胡椒或調味，因此瘋狂的吃、大口喝湯，直到看到菜上的黑蟲，才發現已經吞了好多隻蟲；「基本上整鍋都是蟲了」，讓他當下覺得「超級無敵噁，完全沒食慾」。

網友向店員反映，服務員起初拍他的肩膀說沒事，也說這是他來這裡工作遇見第二個客人抱怨火鍋裡有蟲，向主管說明後，先換上一鍋新的，隨後又改口說可以退錢，最後將他的卡刷退。

不過，網友認為，店家沒有誠心道歉，很像是「錢都賠你了 你還想怎樣」的感覺，讓他當下完全沒食慾，最後滿肚子氣的離開。

業者表示，為讓顧客能吃得安心，店內選用小農契作的有機蔬菜及低農藥蔬菜，卻在把關蔬菜清洗部分有疏失，造成當天來用餐的顧客有不愉快的體驗，深感抱歉，餐飲集團將進行內部檢討和改進，並虛心接受指教，盼能提供來店的顧客一個良好的用餐品質。

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