台網紅愚人節造謠「巴菲特買台積電股票」最重判10年

網紅摩股史塔克在臉書貼出彭博報導的「新聞」，指股神巴菲特全數買回台積電的持股，事後才道歉，表示是愚人節玩笑。(記者鄭超文／攝影)

台灣一名財經網紅在4月1日愚人節撰寫「巴菲特 買回台積電 股票」的假消息，並以彭博（Bloomberg）新聞報導的名義發布，假消息被部分台灣財經媒體、財經專家誤信引用，儘管這名網紅隨後公開道歉，但金管會官員表示，已收到投資 人陳情，並要證交所啟動監視查核，若查有不法，依法最重可關十年，得併處最高兩億元罰金。

網紅道歉 無台積電持股

而這名網紅隨後也在2日凌晨連發兩則道歉啟事，表示他是開愚人節玩笑，因此寫了一篇巴菲特買台積電的文章並送到AI進行翻譯成英文。

這名網紅說，在這期間他並沒有任何交易行為，且追溯前一個月內也沒有任何持股與ETF曝險於台積電，而這篇貼文的發布與他自己，及身邊任何有人都沒有任何對價與盈利關係。

不過，台灣金管會證期局副局長黃厚銘昨天對此表示，的確已收到投資人的陳情資料，已督導證交所啟動監視查核，證交所將依規定來辦理，維護投資大眾權益。

黃厚銘說，現行股市的查核機制由證交所或櫃買中心進行，若發現有人以網路留言或其他方式提出不實資訊，就會依照證交法第155條第1項第6款列出的「意圖影響集中市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」不法情事，由證交所移送給檢調，再依證交法第171條規定懲處，若屬實將處3年以上、10年以下有期徒刑，併科新台幣1000萬元（約32.4萬美元）以上、2億元（約648萬美元）以下罰金。

至於民眾若受假新聞影響是否可提告、求償？黃厚銘指出，投資人保護法規定，投資人若因此權益受損，投保中心將為投資人來主張權益，而除了個人提告，也有團體訴訟，但團體訴訟必須達20人以上。投保中心副總趙順生昨說，投保中心暫時無法啟動投資人保護工作，但會持續關注事件發展。