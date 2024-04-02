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首度聽取國防簡報 賴清德：和平四大支柱基礎守護國安

記者周佑政／台北即時報導
台灣總統當選人賴清德今天下午偕副總統當選人蕭美琴前往國防部博愛營區，聽取「國防工作報告」簡報。圖／台總統府提供
台灣總統當選人賴清德今天下午偕副總統當選人蕭美琴前往國防部博愛營區，聽取「國防工作報告」簡報。圖／台總統府提供

台灣520政府交接期間，總統當選人賴清德今天下午偕副總統當選人蕭美琴前往國防部博愛營區，聽取「國防工作報告」簡報，就當前整體國防事務與最新安全情勢進行通盤了解，隨後親赴聯合作戰指揮中心（衡山指揮所），熟悉相關運作機制與海、空情即時動態。賴清德強調，未來政府將會在「和平四大支柱」的基礎上，守護國家安全，促進區域穩定。

賴清德、蕭美琴就任前聽取國防工作簡報，賴蕭今天這項行，由國安會秘書長顧立雄、副秘書長徐斯儉、劉得金、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹、總統府副秘書長黃重諺、副總統辦公室主任陳羿伶陪同參與。

有媒體報導，被點名是下任國防部長熱門人選的海委會前主委李仲威，今天也出席國防工作簡報；對此，知情的相關單位均否認。

賴清德表示，國防與經濟是國家發展的兩大關鍵，而國防更是經濟發展的最重要後盾。台灣位處第一島鏈關鍵位置，面對威權主義擴張對區域安全的威脅，持續強化國防戰力，與民主友盟國家緊密合作，共同維護台海及印太區域的安全穩定，是至關重要且刻不容緩的任務，未來政府將會在「和平四大支柱」的基礎上，守護國家安全，促進區域穩定。

賴清德指出，近年台灣有系統地提升國防預算、改革徵兵及後備制度，精進實戰化訓練與強化武器裝備，提升與友盟國家的互動交流，目的就是要提升國家的整體防衛韌性，嚇阻任何對台灣的威脅，以守護國家主權與國人的自由民主，而這些正是國安團隊與國軍的天職。

賴清德期勉國安團隊與全體國軍官兵齊心協力，為國家的安全與區域穩定打下最堅實的基礎。賴清德並高度肯定官兵弟兄姐妹不分日夜，在各自工作崗位上殫精竭慮、守護家園的全心付出，會後他也頒發加菜金，慰勉執勤人員辛勞。

賴清德 國防部 預算

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