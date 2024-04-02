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馬英九會廣東一把手：避戰是不可迴避的責任

特派記者廖士鋒／廣州即時報導
中華民國前總統馬英九（左）2日晚間會見廣東省委書記黃坤明，兩次提到「國父」。（記者廖士鋒／攝影）
中華民國前總統馬英九（左）2日晚間會見廣東省委書記黃坤明，兩次提到「國父」。（記者廖士鋒／攝影）

繼深圳、中山、港珠澳大橋後，中華民國前總統馬英九的廣東行來到最後一站廣州，2日晚間與中共廣東省委書記黃坤明會見時，馬英九強調避戰與振興中華是「兩岸中國人不可迴避的責任」，黃坤明則提到中山先生《建國方略》的宏願得以實現。

馬英九2日晚間與中共政治局委員兼廣東省委書記黃坤明在白天鵝賓館會見，他致詞時先指出，廣東不僅乘載著中國19世紀末的重要歷史，更是引領中國20、21世紀發展的經濟大省，「來到廣東第一印象除了天氣、飲食與台灣相近，更能感受到廣東這片土地的欣欣向榮」。而廣東GDP已突破13兆元（人民幣），廣東同時也是台商投資的第二大省，僅次於江蘇，「很感謝各位對在粵台商台企的照顧，更要感謝各位對本人此行的協助與安排」。

他旋即強調，「廣東是國父孫中山的家鄉、革命的起點、反清救國的重要基地」，八千多字的《上李鴻章書》堅定了他的救國意志，這片土地上發生了幾次重要的起義行動、沙場上掩埋了多少為救國戰死的先烈忠骨，卻澆不滅救國的強烈決心。「每當想到這裡，便愈發感到心頭沉重，這些歷史，我們都不該遺忘」。

馬英九還提到，海峽兩岸共享中國歷史、擁有同樣的語言與文化，去年他在南京中山陵提出「和平奮鬥、振興中華」的主張，追隨國父「和平、奮鬥、救中國」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。「這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現」。他再度重申，「兩岸的未來在這群年輕人的手上」，相信雙方多對話、多走動，才是消弭誤會、增進合作最好的方式。

而具有中共中宣部長經歷的黃坤明，則在致詞前貼心詢問媒體需不需要對光，還向台媒聊起了旺旺仙貝，展現親和力，馬英九到場後，兩人握手，旋即進行會見。

黃坤明提到，這個時候是整個廣東最美的時候，非常高興地迎來了大家到廣東來參觀、訪問、考察。考察團這一行本著遵循中華文化的淵源、根基，安排了很多的重要的考察，「我們感到非常高興」。

他表示今天馬英九一行到了中山孫中山先生故居做了拜謁參觀，看看我們港珠澳大橋宏偉的工程，「也正好是印證和反映了中山先生當年《建國方略》當中的宏願，在今天得以實現」，似乎已經注意到稍早馬英九在孫中山故居發表的感言已提出相似內容。他還提到，香港到深圳清明節高峰可能會超過90萬人，「這都體現了我們中華民族、我們香港各個包括台灣、澳門大家共同的文化基因，慎終追遠，敬重祖宗，更好的復興中華、振興中華」。

對於馬英九補充自己1950年在九龍出生，黃坤明則說，「這是我想說的，你跟廣東非常有緣分」，他表示，「南嶺之北是你的家鄉，三湘大地算你的籍，然後你出生在九龍，在我們深圳河以南，算你的貫，籍貫都在我們這裡，然後台灣和我們共處在東海」，並歷數在場廣東省高層的籍貫，旋即媒體被清場，繼續後半段的會見。

兩人會見的地點是位於荔灣區、珠江岸邊的「白天鵝賓館」，這是由霍英東與廣東省政府合資建設，1983年開業，是中國最早的三家五星級飯店之一。值得一提的是，中華民國前友邦諾魯總統亞定（David Adeang），也才在幾日前的3月28日下榻於白天鵝賓館，並留下贈言「貴酒店擁有超越舒適標準的服務，超越賓客期待的用心」。

馬英九3日預計將前往黃花崗七十二烈士墓拜謁，並將參訪黃埔軍校舊址，以及與廣州中山大學交流，3日傍晚結束廣東省行程，從廣州白雲機場起飛，預計晚間八點降落陝西咸陽機場，開始第二個省份的行程。

中華民國前總統馬英九（左2）與中共廣東省委書記黃坤明（左3）握手時，兩人都顯得輕...
中華民國前總統馬英九（左2）與中共廣東省委書記黃坤明（左3）握手時，兩人都顯得輕鬆愉快。（記者廖士鋒／攝影）
中華民國前總統馬英九和中共廣東省委書記黃坤明會見地點在白天鵝賓館，這裡明顯更有中...
中華民國前總統馬英九和中共廣東省委書記黃坤明會見地點在白天鵝賓館，這裡明顯更有中式風格。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九 中共 中華民國

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