蒙古遭遇風雪災情 台外交部捐10萬美元助災民

台灣外交部亞西及非洲司司長賀忠義（中）代表政府宣布捐助「蒙古紅十字會」及「蒙古明愛會」賑濟蒙古雪災，並與蒙古駐台代表特木爾（Gankhuyag TUMURBAATAR）（左）及教廷駐台代辦馬德範。(台灣外交部提供)

蒙古自今年2月起遭逢半個世紀以來最嚴重的風雪災情，台外交部今指出，亞西及非洲司司長賀忠義代表外交部長吳釗燮向蒙古捐贈10萬美元，協助災民進行復原工作。

外交部指出，針對蒙古災情，賀忠義今代表外交部長吳釗燮赴駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處，向蒙古駐台代表特木爾（Gankhuyag TUMURBAATAR）表達台灣政府的慰問之意，並代表政府捐贈10萬美元，提供「蒙古紅十字會」（Mongolian Red Cross Society）及教廷所屬「蒙古明愛會」（Caritas Mongolia）各5萬美元協助災民復原工作。教廷駐台代辦馬德範（Rev. Monsignor Stefano Mazzotti）也應邀出席。

賀忠義表示，台灣與蒙古間有著密切的交流及悠久的友誼，在蒙古朋友遭受數十年來最嚴重雪災的時刻，台灣政府及人民表達誠摯的關懷，並與「蒙古紅十字會」及教廷的「蒙古明愛會」合作，為災後復原工作盡一份心力。

特木爾則表示，蒙古遭逢嚴重雪災，使許多牧民生計面臨重大挑戰，對台灣這份情誼感念在心，也代表蒙古外交部與人民感謝台灣的善心捐款，並將確保這些援助送達需要幫助的災民手中，並相信台蒙關係將更加密切。

教廷駐台代辦馬德範表示，蒙古明愛會長年協助貧困民眾，致力提升他們在教育、應變急難及糧食安全等領域的福祉，並對台灣與明愛會的合作及慷慨捐助表達肯定及感謝。

台灣外交部表示，台蒙雙方近年在教育、文化、科技、醫衛及氣候變遷 等層面交流日趨密切。蒙古近年已漸成為國人出國旅遊熱門目的地之一。台灣誠盼蒙古雪災復原工作順利進行，災民儘速回復正常生活。