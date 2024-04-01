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台灣再爆62人吃春酒上吐下瀉 頤品大飯店：有客人帶炸雞等外食

記者李成蔭／新北即時報導
新莊頤品大飯店位於新北新莊晶冠廣場內，交通位置方便，常吸引不少團體辦活動，如今卻爆出食安事件。（記者李成蔭／攝影）
新莊頤品大飯店位於新北新莊晶冠廣場內，交通位置方便，常吸引不少團體辦活動，如今卻爆出食安事件。（記者李成蔭／攝影）

寶林茶室中毒風暴還在發展中，沒想到台灣新北新莊的頤品飯店也爆搭批食物中毒情況，屈臣氏公司日前辦春酒，卻一次出現數十人上吐下瀉並就醫情況。頤品大飯店所屬的雲朗集團表示，已積極配合衛生局調查，不過當天有客人帶外食，釐清原因後，若真為宴會廳所造成身體不適，一定會負起全責。

新北衛生局指出，屈臣氏公司26日、27日在頤品大飯店新莊晶冠館舉辦春酒，共2201人參加，現有62人腸胃道不適，其中9人就醫，目前症狀皆已緩解。由於食品中毒人數已達暫停作業標準，衛生局昨命飯店下午起暫時停業。

集團表示，在新北衛生局受理該事件後，頤品就積極配合衛生局檢查，並提供食安講座、衛生檢查等五大資料供查核，並依照衛生局指示提供冰塊、海鮮拚盤作為檢體提供查驗，同時也做環境衛生與廚房人員等相關檢驗調查。

雲朗集團提到，當天宴會廳現場工作人員指出，現場有相當比例的赴宴客人自行攜帶外食，如早餐、炸雞、披薩、漢堡、手搖飲等外食出現於宴會廳中，造成不適原因，尚待釐清調查。

雲朗集團強調，新莊頤品會全力配合新北市衛生局查驗及停業調查的要求，若調查結果確認客人不適原因為宴會廳所造成，集團一定會負起全責，不辜負消費者的長期支持與信賴。

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