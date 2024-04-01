台灣百年升溫1.5℃ 冬短夏更長、颱風減少卻變強

台灣極端氣候出現，對台灣供水、供電都會造成深遠的影響。圖為去年乾旱時南投日月潭水位下降。 (本報資料照片)

極端氣候頻繁，交通部指出，過去百年來，台灣地區溫度上升約攝氏1.5度，未來天候整體趨勢，推估冬季變短、夏季變長、春雨減少、梅雨強降雨增加，極端降雨頻率、強度也增加，即便侵台颱風個數減少，但颱風強度、降雨都會增強。交通部中央氣象署指出，會持續加強對極端事件即時監測，並適時提出預警資訊。

交通部在立法院交通委員會報告「極端氣候災防預警暨汛期防汛準備辦理情形」，報告指出中央氣象署與學研單位合作分析結果顯示，過去百年來，台灣地區的溫度上升約攝氏1.5度，年總降雨量變化雖不大，但降雨日數減少，顯示短時間強降雨發生頻率增加。

報告推估未來天候變化，將呈現冬季變短、夏季變長、極端高溫 發生頻率增加的狀況，此外春雨減少、梅雨強降雨增加，連極端降雨強度及頻率也會增加；交通部提到，侵台颱風個數雖減少，但颱風強度、降雨均增加。

根據中央氣象署說明，極端降雨強度以颱風季、秋季增加最明顯。過去百年來，7至9月颱風季降雨強度，每十年增加18.4毫米；10月至11月秋季降雨強度，每十年增加19.52毫米；至於2月至4月的春雨，過去百年來，每十年減少8.17毫米。

民進黨 立委李昆澤質詢表示，極端氣候造成災害頻傳，但據國家災害防救科技中心2022年的調查，災害發生時，逾五成民眾無應變動作，甚至僅不到一成的民眾會採用政府宣導的方式，自我保護，顯然災防應變措施仍須積極教育宣導。

李昆澤擔憂，民眾未掌握住家附近防災設施，亦無參加相關防災宣導等，若加上年長者災防應變不足，隨著年齡愈大，採用政府建議的自我保護策略比例漸降，確實需要注意。