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台北寶林案再增2例 毒素來自大陸？薛瑞元：飄洋過海不太可能

記者賴昀岫／台北即時報導
台灣衛福部長薛瑞元說，目前累計14例米酵菌酸陽性個案。（記者賴昀岫／攝影）
台灣衛福部長薛瑞元說，目前累計14例米酵菌酸陽性個案。（記者賴昀岫／攝影）

台北市寶林茶室食物中毒案引發社會關注，截至昨天已有31例通報，包含2名死者與5名加護病房住院中，並有4位肝臟損傷嚴重、昏迷中。台衛福部長薛瑞元今天表示，目前已有14例檢驗陽性；至於毒素是否可能來自中國大陸？薛瑞元認為要飄洋過海不太可能，除了標準品外，通常不會刻意添加在食材中。

台衛福部次長王必勝昨公布，粿條、香蘭葉、在來米粉等35項食材，均未檢出米酵菌酸；人類檢體方面，截至昨天，累計12例陽性，包含2名死者、6名住院患者、4名輕症患者均檢驗米酵菌酸陽性，薛瑞元今天表示，目前累計14例，代表又新增2例陽性個案。

薛瑞元今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

會前有媒體詢問寶林茶室案目前的進度，薛瑞元表示，寶琳咖啡館饒河店個案檢驗陰性，3月26日從寶林茶室信義A13查扣回來的食材，檢驗米酵菌酸也為陰性。

薛瑞元強調，米酵菌酸源頭還是要逐步分析，因為看起來也許仍然是這類，但可能已經用掉，現場採回來的是新的一批、驗不出來，可能性也有；對於廚師本身是否可能在過程操作中，導致米酵菌酸分泌，也有可能性，都需要綜合研判。

公衛專家何美鄉日前在臉書發文提到，至今有報告米酵菌酸中毒案例的國家只有印尼、非洲莫桑比克、及中國，可以預設這個會產生米酵菌酸毒素的病原體，在地球上的分布仍然是侷限在少數的地區，依據文獻此病原體，顯然在中國已落地生根。

何美鄉提到，寶林事件是首次在台灣發生，與此毒素相關的群聚病例，在預設這是出發事件的條件下，應迅速依循寶林廚房裡的食物，溯源找到產生此毒素的病菌，追尋食物的源頭，並評估是否可以控制其擴散，希望能盡量減低此病原體進入台灣植物生態的風險。

外界因此質疑，是否連食安都要抗中保台？薛瑞元說，毒素要這樣飄洋過海不太可能，毒素本身不是單純實驗室製造出來的，除了標準品外，不太會做這樣，通常不會故意添加在食材中。

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