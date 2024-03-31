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台寶林茶室中毒4人腦病變昏迷 醫曝滿足2點才會好轉

記者沈能元／台北即時報導
寶林茶室食物中毒案，衛福部今天公布再新增3名個案，並仍有5人住在加護病房，其中4人陷昏迷狀態。衛福部次長王必勝說，昏迷4人都有腦病變情形。(本報系資料照)
寶林茶室食物中毒案，衛福部今天公布再新增3名個案，並仍有5人住在加護病房，其中4人陷昏迷狀態。衛福部次長王必勝說，昏迷4人都有腦病變情形。(本報系資料照)

台北寶林茶室食物中毒案，衛福部今天公布再新增3名個案，總個案數達31人，除2名死亡個案外，仍有5人住在加護病房，其中4人陷昏迷狀態，而昏迷個案中，有一人使用葉克膜。衛福部次長王必勝說，昏迷4人應都有腦病變情形。專家表示，大腦一旦受損，非常棘手，要靠藥物或身體自行修復。

米酵菌酸由唐菖蒲伯氏菌（Burkholderia gladioli）產生，是一種攻擊粒線體的毒素，人體中毒後，粒線體無法提供細胞運作的應有能量，身體所有細胞會瞬間失去能量，導致細胞因沒有電力而死亡，並引發全身器官衰竭。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，米酵菌酸毒素會讓身體器官，如肝、腎、腦、心、肺等受到損傷，而出現肝衰竭、腎衰竭、肺衰竭、腦病變，甚至是心肌梗塞等。如果患者中毒情形不嚴重，多休息後可以自行恢復，但若是病情嚴重就要多加注意。

中毒事件發生至今逾一周，仍有4名患者昏迷住在加護病房。楊振昌說，這次中毒事件，病人最常出現的是肝、腎衰竭，肝臟有些許的再生能力，或許病情輕微可以恢復，但如果症狀嚴重，或可以採換肝治療，而腎衰竭則可以透過洗腎，對病人來說，肝、腎衰竭都還有治療方法，但大腦沒有再生能力，「一旦受損是最麻煩的事情」。

楊振昌指，患者中毒後，大腦沒有能量維持運作，進而缺氧產生病變，且大腦沒有再生能力，受損嚴重時，可能再也無法醒來，或損傷導致身體功能異常，必須長期臥床，均讓病患及家屬往後的生活陷入困境，現在昏迷的病人要脫離險境，首先須依靠藥物治療降低體內毒素，第二需靠身體器官自行修復，病情才有可能漸漸好轉。

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