台寶林茶室餐廳中毒者喊醬料苦 官方：不能排除醬料問題

寶林中毒案桃園市男子所吃的裸仔條，他告訴副市長王明鉅「醬料很苦」，王明鉅高度懷疑醬料有問題。圖／桃市衛生局提供

台北市寶林茶室中毒案疑雲未解，桃園市副市長王明鉅研判醬料可能有問題，強調不能排除醬料含有被米酵菌酸汙染的椰子成分，中毒的桃園市民也告訴他「醬料很苦」，寶林的粿條、香蘭葉和在來米粉又全數未檢出米酵菌酸，都讓他對醬料高度懷疑；桃園是新移民 大城，異國料理餐廳很多，市府除稽查可疑食材流向，也不會忽略醬料這方面的隱憂。

桃市府27日晚間獲報有一位桃園市民中毒，王明鉅曾任台大醫院副院長，隨即研究米酵菌酸，隔天參加行政院會指出，「不能排除醬料出問題的可能」。

王明鉅解釋，根據醫學文獻，米酵菌酸（Bongkrekic acid）一詞源自印尼 食物「Tempeh Bongkrek」，由椰渣發酵作成，外觀像豆腐，但遠比豆腐硬，因椰渣含大量脂肪，非常容易讓產生米酵菌酸的細菌生長，1951年到1975年造成印尼平均每年288次中毒、34人死亡，1969年印尼禁止製造這種食品，但民間還是很多人偷偷製造食用，並在過程中加入檸檬汁讓細菌無法生長，避免中毒。

王明鉅說，椰子或玉米含大量脂肪，如果製造食物過程不注意，使用了發酵過的椰肉製品，很可能產生米酵菌酸，東南亞 料理又喜添加各式醬料，椰製品更常見，製作方式和來源卻不能保證沒問題，檢驗不能錯過任何環節，尤其醬料。

當天行政院長陳建仁裁示，相關單位注意醬料，王明鉅也提醒與會的台北市長蔣萬安，會後王到三總探視慰問桃園中毒個案男子順便「疫情調查」，更懷疑醬料可能是元凶。

據轉述，中毒男子21日當晚7點半餐廳只剩粿仔條，「端來整盤顏色很重、很黑，第一口吃下去就覺得醬料非常苦，可是粿仔條本身感覺很一般，沒什麼味道」，男子還提供用餐前拍的粿仔條照片佐證，果然呈深褐色；王明鉅說，他和周圍的三總醫護人員都覺得傻眼，畢竟變質才會苦，卻少人懷疑醬料。

當時王明鉅問男子，為什麼覺得很苦還統統吃完？男子說，「因為很貴，就算不好吃，還是覺得要統統吃完。」

男子餐後出現惡心、嘔吐症狀，隔天住加護病房，搶救後狀況好轉，轉一般病房。王明鉅今說，這是目前曾病重還能清楚交代中毒過程的一例，從醫學文獻和男子口述，加上粿條、香蘭葉和在來米粉已全數採陰、未檢出米酵菌酸，他更肯定醬料可能出包、應該徹查。

此外，因粿仔條等食材供應不只一家餐廳，但其他店家都沒出問題，反而每家店烹調時都自己調配醬料，王明鉅建議，最好釐清寶林醬料的成分、來源、儲放方式和廚師調製過程等，有無使用椰子或玉米成分的原料、是否產生米酵菌酸汙染，「就怕來不及查扣檢驗，最後成了無頭公案」。