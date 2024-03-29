準公幼師生比調降延後、退場機制放寬 台教團批「教保權玩假的」

準公共幼兒園政策上路兩期，今年8月即將邁入第三期，第三期合作要件挨轟「大退步」；示意圖。(記者潘俊宏／攝影)

教育部 國教署昨公告準公幼第3期合作要件，其中去年3月1日以後，有虐兒等情形的幼兒園不能續約，且園所需於2026學年達成師生比1比12。不過教團質疑，原訂今年8月起，準公幼的師生比就要調降，如今卻延後，根本是「玩假的」，怒批是今年兒童節前，教育部給孩子的跳票大禮。

準公共幼兒園政策今年8月將邁入第三期，若要加入準公共幼兒園，都必須與政府重新簽約。然而先前公布的草案中，原訂近三學年，違法對待幼兒案件屬實，經主管機關處以罰鍰者，不得續約，正式方案的追訴期卻從三學年，縮短至去年3月1日起。

此外，不當管教案件行為人，也從原本草案規定的所有教保人員，限縮至園長、負責人。換句話說，若園所教師或教保人員有虐童、不當管教等情事發生，該園所仍可續約。

另外，過去準公幼被外界批評無監督機制，新規定要求園方上傳園內環境照片至教育部指定平台，每日也要將當日點心及午餐照片上傳至校園食材登錄平台。教保人員每月基薪也將提高台幣2000元(約62美元)。

業者表示，園內發生不當管教案件，大多都是教師個人行為，卻要園所一起退場，家長也要共同承擔，實在不公平，感謝教育部採納建議。

不過全國幼教產業工會理事長許文菁質疑，難道自家聘雇的教保服務人員違法，老闆可以卸責嗎？機關本來就對所屬老師有管理責任，督導不周當然也要解約，酒駕同車的都有事了，為何幼兒園負責人沒事？放任老師不當對待，出事了再推給底下的老師，還能繼續經營幼兒園，非常荒謬。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕也質疑，新規定應該是要確保幼兒照顧品質，卻只是要求園所上傳照片，照片不能造假嗎？師生比1比12已討論多年，原本明年全台就要達成目標，現在又要往後延，真的沒救。

彭淑燕說，真正在第一線負責教保幼兒的都是教保人員，園長跟負責人根本不會直接教保幼兒，不當管教事件的不續約及退場機制僅納入園長、負責人，卻排除教保人員，怒批是退步方案，逼家長上街頭。