兒被爆涉黃...防長請辭未獲准 蔡英文盼坐鎮崗位

國防部長邱國正之子被爆料涉黃，邱國正（左）28日口頭請辭未獲准，蔡英文總統（中）認為邱應坐鎮崗位。（本報資料照片）

國防部 長邱國正之子被爆料涉黃，總統府發言人林聿禪昨天證實，邱國正前晚向蔡英文總統口頭請辭，但蔡總統表示，考量當前區域安全形勢複雜，又值政府團隊交接期間，認為邱應坐鎮崗位。邱國正請辭未獲准，朝野立委都認為邱應堅守崗位，但因邱兒在國安局任職，務必要嚴查，以免動搖國安。

邱國正的兒子疑似染黃，昨天傳出邱國正已向高層請辭。林聿禪表示，邱國正確曾於前晚因家人所涉事宜為團隊帶來困擾等，向蔡總統及團隊表達歉意，並口頭請辭。

林聿禪表示，考量當前區域安全形勢複雜，又值政府團隊交接期間，蔡總統認為邱國正應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務的穩健周全。蔡總統也肯定邱國正上任以來，綜理國防事務、戮力從公；至於邱國正家人所涉事宜，由所屬機關查察，一切依法辦理。

府方昨宣布邱國正請辭未獲准消息後，原本低調的國防部也表示，邱國正確實曾於前天晚間，因家人所涉事宜造成團隊困擾等因素，向總統及團隊表達歉意，並且口頭請辭。據了解，邱國正為此事氣得二天沒吃飯。

國防部表示，因正值政府團隊交接期間，蔡總統要求部長應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全。邱國正將遵奉指示，於交接期間恪盡建軍備戰職守。至於家人所涉事宜，已由所屬機關查察，將全力配合，依法辦理。

國民黨 立委徐巧芯說，支持邱國正留守崗位，值政權交接的時刻，國防部長請辭造成空窗期，對中華民國 的國防影響甚鉅。但徐也說，媒體披露的影片中，邱國正兒子有透露自己從事國安工作，這部分一定要嚴查，以免動搖國安。

民進黨立委王定宇說，邱國正嫉惡如仇、自律甚嚴。邱國正兒子被影射的事件還在調查中，但就他對邱國正的了解，不論此事件是否為真，都不會影響其公務，他願意給予充分支持與信任。

國民黨立委許宇甄說，有得到消息，邱國正是另有其他案子擋人財路，才導致醜聞影片出現，有人不希望邱留在國防部長職位。藍委王鴻薇說，邱國正兒子涉黃是內部調查事件，卻由媒體披露，要逼邱國正下台，「有人搶位子搶得太急了。」