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MeToo風波…朱學恒重判、炎亞綸和解 大咖下場大不同

記者林孟潔／台北即時報導
炎亞綸。圖／聯合報系資料照片
炎亞綸。圖／聯合報系資料照片

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被法院依強制猥褻罪判刑1年2月，而#Me Too浪潮下，藝人宥勝黃子佼、NONO、陳建州、炎亞綸全得接受司法審判，各自下場大不同；懲戒法院前院長李伯道四度性騷擾女部屬，則是#Me Too案件中層級最高的政府官員。

朱學恆。(本報系資料照片)
朱學恆。(本報系資料照片)

2023年5月31日民進黨婦女部前黨工陳汘瑈等人，在臉書指控被職場性騷擾，卻未得到主管妥善處理，甚至吃案，形成#Me Too效應，各領域相繼有受害者勇敢出面控訴，包括政治、演藝圈、藝文、媒體、體育界等。

藝人宥勝被控8年前結束工作，送女助理回家並藉口要借廁所而進入屋內，但宥勝上完廁所後未離開，突然以面對面姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，以手摸胸對女助理猥褻，女助理抵抗，宥勝才停手。

宥勝被檢方依強制猥褻罪嫌起訴，案件仍在法院審理中，但他也被控透過與被害人共同認識的友人傳訊息，可將交互詰問的有關資料預先提供給被害人作為參考，有教唆串證之虞，檢方建議羈押，法院裁定8萬元交保。

宥勝。圖／聯合報系資料照片
宥勝。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼去年6月被旅居法國的網紅Zofia指控強吻、拍攝未成年少女私密照片，黃子佼事後認錯，並開直播爆料多位藝人吸毒，情緒失控，又自殘送醫；台北地檢署搜索黃子佼的住處和工作室，命黃子佼35萬元交保，案件仍在偵辦中，他上月公開向Zofia道歉，並試圖和被害人協商和解。

黑人陳建州。圖／聯合報系資料照片
黑人陳建州。圖／聯合報系資料照片

藝人NONO被網紅「小紅老師」指控他利用臉書、IG等社群平台，或趁在電視台工作之便，對超過20名女子性騷、強制猥褻、性侵，共有10名被害人提告，檢方曾二度傳喚NONO出庭、勘驗下體，案件仍在檢方偵辦中。

台北地檢署日前不起訴NONO涉犯的3案，包括按摩師被NONO壓制、強吻並揉胸，其二是NONO涉在車內強吻女網友病揉胸，第三案為芳療師被性侵；其中2名被害人不服聲請再議，台灣高等檢察署認為偵查不夠完備，而將案件發回續查。

「黑人」陳建州被「大牙」周宜霈指控12年前到香港錄製節目，期間卻在飯店被性騷擾，陳建州已被台北地檢署二度傳喚出庭，案件仍在偵辦中；陳建州事後原提告大牙民事訴訟求償1000萬元又撤回，改提刑事加重誹謗告訴，大牙最終不起訴確定。

網紅耀樂指控藝人炎亞綸在她未成年時期性侵、未經同意拍攝性愛影片，還將影片散布供人觀覽，炎亞綸被檢方依製造少年猥褻行為電子訊號、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴，至於強制性交部分則處分不起訴確定。法院審理期間，炎亞綸、耀樂達成和解，但不方便透露金額。

懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片

懲戒法院前院長李伯道被控四度性騷擾女部屬，環抱對方還說「好香」、撫摸手臂，更寫情書給女方，被害人向司法院秘書長申訴後，李「提前退休」；李伯道最終被監察院彈劾，而法官評鑑委員會也建議撤職，案件在懲戒法院審理中。

黃子佼。圖／聯合報系資料照片
黃子佼。圖／聯合報系資料照片

性騷擾 宥勝 黃子佼

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