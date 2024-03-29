我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

3個月內開除22人 公司遭控偏愛低薪印度籍H1-B員工

賴清德偕蕭美琴訪視中科院 盼持續強化國防自主能量

記者周佑政／台北即時報導
台總統當選人賴清德今天下午訪視國家中山科學研究院。圖／台總統府提供
台總統當選人賴清德今天下午訪視國家中山科學研究院。圖／台總統府提供

台總統當選人賴清德今天下午訪視國家中山科學研究院，賴清德表示，期許國防部及中科院全體同仁持續結合國內產學研界科研能量，充分結合國防產業供應鏈發展，擴大整體產業規模及量能，共同為台灣國防科技及自主能量提升努力。

正值520政府交接期間，賴清德近期陸續展開國防訪視行程，賴清德今天在副總統當選人蕭美琴、國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、國安會副秘書長劉得金、總統府副秘書長黃重諺等人陪同下訪視中科院。

賴清德表示，追求國防自主，一直是政府施政的重中之重。過去幾年來，中科院肩負國家國防自主及建構國防科研能量的任務，也不負眾望，表現優異。在「國機國造」部分，新式高教機「勇鷹號」至去年底已累計交機27架。

賴清德說，在「國艦國造」部分，新型兩棲船塢運輸艦已於去年成軍，其餘高效能艦艇、新型救難艦及新一代輕型巡防艦，均按計畫節點執行。潛艦國造第一艘原型艦「海鯤軍艦」已於去年9月下水，目前正進行泊港測試，為台灣國防自主立下嶄新里程碑。

賴清德強調，台灣在國際高科技體系中占有重要地位，面對更為複雜的區域及國家安全情勢，未來在各項先進科技的持續開發、成熟技術在軍事上的有效運用上，期許國防部及中科院全體同仁持續結合國內產、學、研界科研能量，充分結合國防產業供應鏈發展，擴大整體產業規模及量能，共同為台灣國防科技及自主能量提升努力。

賴清德 國防部 供應鏈

上一則

寶林粿條檢體全採陰 王必勝：仍高度懷疑粿條是肇因

延伸閱讀

評／華府患上台獨總統PTSD 羅森柏格提早駕馭賴清德

評／華府患上台獨總統PTSD 羅森柏格提早駕馭賴清德
3個月第2度 AIT主席羅森柏格下周訪台

3個月第2度 AIT主席羅森柏格下周訪台
接見柏格曼 賴清德：就職後期待美台合作讓台海更穩定

接見柏格曼 賴清德：就職後期待美台合作讓台海更穩定
美國會議員柏格曼率團訪台 將見蔡英文、賴清德、蕭美琴

美國會議員柏格曼率團訪台 將見蔡英文、賴清德、蕭美琴

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55

超人氣

更多 >
三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜
來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺
蘋果新款iPad傳5月初發布 史上最長的無新機時期即將結束

蘋果新款iPad傳5月初發布 史上最長的無新機時期即將結束
小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車