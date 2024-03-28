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台女星「老虎牙子」董座老公開假發票逃漏稅 最終有罪定讞

記者林孟潔／台北即時報導
老虎牙子公司負責人林志隆。（聯合報系資料照片）
老虎牙子公司負責人林志隆。（聯合報系資料照片）

台灣企業老虎牙子公司負責人、藝人劉伊心丈夫林志隆5年前開立不實發票，替老虎牙子逃漏營業稅額48萬餘元（約14,998美元），最高法院依偽造私文書罪判林有期徒刑4月，得易科罰金，全案定讞。

林志隆先前同時是有氧生活公司董事長、老虎牙子公司負責人，但有氧生活公司因未依法改選董事、監察人，林志隆也於2019年1月11日解任董事長、董事職務。

未料，林志隆同年5月1日以品名通路轉移權利金，不實開立銷售金額為964萬7619元、銷項稅額為48萬2381元的發票，交由老虎牙子公司的會計充作進項憑證，並向稅捐稽徵機關申報扣抵稅額，替老虎牙子公司逃漏營業稅48萬2381元，被稅捐稽徵機關發現有氧生活公司進銷憑證申報異常，才揭發案情。

林志隆坦承開發票並交給老虎牙子公司會計，但否認偽造文書、幫助逃漏稅捐，辯稱他是有氧生活公司的實際經營者，而有氧生活公司有將通路權利移轉給老虎牙子公司，他有權開立發票，老虎牙子公司沒有逃漏稅，他也沒有幫助逃漏稅。

一審不採信林志隆的說詞，依偽造私文書罪判刑4月，得易科罰金；林不服上訴，主張有氧生活、老虎牙子之間的通路移轉是真實交易，發票內容記載沒有不實。

二審根據相關函文、股東會開會紀錄、林志隆提撤銷股東會決議訴訟敗訴確定等，認為林當時已沒有有氧生活公司代表人的身分，仍開立發票，確實有犯罪。

二審審酌林志隆不實開立發票，幫助逃漏稅捐，損及國家財政收入及賦稅制度的正確性及公平性，使稅捐機關稽徵審核稅額花費相當成本，顯然欠缺法治觀念，且犯後未能坦承犯行，難認有悔意，仍判林4月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

股東會

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