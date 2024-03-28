寶林茶室中毒案 廚師涉過失致死送辦

衛福部次長王必勝（左）與台大毒理學研究所教授姜至剛（右）28日晚發布，寶林茶室事件死者檢體中採樣到米酵菌酸，這是台灣首次檢出。記者林俊良／攝影

寶林茶室中毒案有重大突破，台衛福部次長王必勝證實，經法醫解剖，在其中一位死者血液驗出「米酵菌酸」，此為國內首見。但王必勝也強調，這並非最後結果，但與27日專家會議提出方向吻合一致，未來將針對住院患者、粿條、粄條等能搜集到的食材與供應商，擴大檢驗。

累計18人通報 5人搶救中

截至28日，該起食物中毒案累計18例通報，2人死亡、5人還在加護病房救治。28日新北地檢署及士林地檢署檢察官會同法醫，針對兩例死亡個案，在新北市板橋殯儀館進行解剖相驗，檢出「米酵菌酸」。王必勝說，米酵菌酸為唐菖浦伯克氏菌（Burkholderia gladioli）感染產生所致，疾管署將至寶林茶室環境取樣，希望釐清問題。

彰基供標準品給台大檢驗

外界疑惑，沒有「標準品」如何檢驗？王必勝表示，過去國內不曾有「米酵菌酸」引起的中毒事件，事件爆發後，發現國內有一家醫院有「標準品」，立即提供給台大法醫研究所。食藥署長吳秀梅證實，這家醫院是彰化基督教醫院，為了設置實驗室購買，米酵菌酸標準品1瓶0.5毫克，要價3萬8千元，相當昂貴，「當時拿到真的快哭了」。

米酵菌酸破壞人體粒線體

台灣大學毒理學研究所教授姜至剛指出，米酵菌酸毒性強烈，主要破壞有人體細胞發電廠之稱的粒線體，讓身體細胞瞬間失去能量，身體細胞無法運作，器官損傷，致死率高。王必勝強調，這次是初步檢驗報告，後續還需檢方調查，但除了死者會繼續檢驗，還會進一步檢驗粿條等食材，現在推測可能是某一批汙染，但這批汙染食材也可能已用完了。

負責人等3人列被告

檢警27日凌晨前往寶林茶室勘驗，查扣監視器影像等資料，訊問負責人黎仿軒、阮姓經理、王姓店長與周姓廚師4人，但周出國；檢方指揮台北市警信義警分局，28日晚約談25歲胡姓代班廚師到案，了解烹煮食物細節，深夜依食安法、過失致死等罪移送檢方偵辦，檢方將黎仿軒、王姓店長與胡姓廚師3人列被告，限制出境。

台北市長蔣萬安28日要求北市衛生局在各大醫院間成立「個案治療平台」，針對收治病患的醫療院所，交換個案處理意見。台北市衛生局長陳彥元指出，28日發函請北市36家醫療院所，普遍清查因肝衰竭、敗血性休克的就診病人，成立治療平台目的，因這是「非常、非常罕見的食物中毒」，需要各醫療團隊集思廣益。

黎仿軒、寶林茶室代表人陳逸凡等人28日赴北市府，出席行政調查會議。法務局長連堂凱表示，遠東百貨、台灣大食代餐飲也出席會議，掌握3月17日到25日消費明細紀錄，總共有91筆，已給衛生局在專區上公告，讓消費者能核對時間、金額，是否在這段時間用過餐。