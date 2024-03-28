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台「米酵菌酸」中毒 醫：讓所有身體細胞瞬間失去能量

記者賴昀岫、李青縈／台北即時報導
台灣大學毒理學研究所教授姜至剛（右）表示，米酵菌酸的半衰期為102小時，過去相關文獻的死亡率介於30%至100%。（記者林俊良／攝影）
台灣大學毒理學研究所教授姜至剛（右）表示，米酵菌酸的半衰期為102小時，過去相關文獻的死亡率介於30%至100%。（記者林俊良／攝影）

台灣寶林茶室食物中毒事件擴大，共累積18例身體不適個案通報，其中2人死亡，衛福部次長王必勝今晚證實，死者檢體確定採樣到「米酵菌酸」，台大毒理學研究所教授姜至剛表示，米酵菌酸造成最嚴重後果就是所有的「身體細胞瞬間失去能量」，細胞無法運作下，每個病患都出現嚴重肝臟衰竭、代謝性酸中毒等，導致全身癱瘓。

姜至剛指出，細胞運作要有適當能量，身體內粒線體就像是「發電廠」，本身相當複雜，酸化過程產生必要能量三磷酸腺苷（ATP），簡單來說就是能量交換的硬幣，身體需要靠這個能量運作。一旦「米酵菌酸」出現，ATP受損，將造成嚴重後果，讓所有身體細胞瞬間失去能量，耗氧強大的細胞受到損傷，細胞無法運作下，出現肝臟衰竭、代謝性酸中毒、全身腦部及心臟肌肉癱瘓。

姜至剛說，患者的腸胃道無法運作時，會讓黏膜受損導致血便、血壓下降、衰竭等，可以看到病患送到急診時出現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態。基本上全身能量ATP受損，因此可以在數小時、一天內造成發病死亡。過去相關文獻的死亡率介於30%至100％，相當嚴重。米酵菌酸的半衰期為102小時，解剖患者的檢體，代表每經過4天左右會減少一半，所以在病患身上還可以測得到。

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