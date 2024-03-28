我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前國家安全顧問：中國無證客其中可能有間諜

汪小菲在大S家大鬧一場後 返北京宣布向女友求婚成功

蔡英文：台灣人最大挑戰是國際觀與視野

中央社台北28日電
中華民國總統蔡英文28日與學生座談時指出，台灣科技、製造能力都很強，但視野和國際觀是台灣人最大挑戰。（美聯社）
中華民國總統蔡英文28日與學生座談時指出，台灣科技、製造能力都很強，但視野和國際觀是台灣人最大挑戰。（美聯社）

中華民國總統蔡英文28日與學生座談時指出，台灣科技、製造能力都很強，但視野和國際觀是台灣人最大挑戰，年輕人除學好語言，也必須加強各類學習，「台灣人要全球化，才能利用全球資源，來支撐我們全球化的產業」。

中華民國總統府透過新聞稿指出，蔡英文今天在教育部長潘文忠、總統府副秘書長黃重諺、澎湖縣長陳光復、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲及澎湖科技大學校長黃有評陪同下，視察澎湖科技大學並與學生座談。

學生提問，蔡總統這8年中對何事有成就感，以及是否有力有未逮之事。蔡英文表示，還沒有特別強烈感到成就感，當總統每天都有壓力，每天都有要解決的事情，每件事情都有困難之處，但就是一件一件解決。

蔡英文表示，當所做的事情，外面還看不到最後結果時，壓力是很大的，所以對她來說，當總統只有壓力，沒有成就感。

有學生問及，面對科技新挑戰，年輕人應加強什麼。蔡英文說，最重要的是視野，台灣在科技、製造能力等許多方面都很強，但台灣人的視野和國際觀是最大挑戰，這幾年世界開始重視台灣、討論台灣，每個世代的台灣人都有責任讓大家了解台灣，同時台灣人也要了解世界。

蔡英文指出，台灣已經創造出半導體產業的經濟奇蹟，也必須善用全球資源來支撐這項重要產業，同時把世界資源引進台灣，讓新的產業也能一樣蓬勃發展。

蔡英文說，因此，台灣年輕人的場域不會只有台灣，而是全世界，除學好語言，也必須加強自我學習，認識外國歷史、地理、文化等相關知識，「台灣人要全球化，才能利用全球資源，來支撐我們全球化的產業」。

此外，黃有評去年曾向蔡總統反映，澎科大行政大樓是海砂屋，加上海風侵蝕，有水泥塊剝落及鋼筋生鏽的問題，但受限於50年的法定拆除年限，一直無法拆除重建。

蔡英文28日說，此案去年已請行政院工程會協助，行政大樓拆除及重建的評估報告已經送審，相信在部會共同努力下，能加速審查。

蔡英文 中華民國 教育部

上一則

台男不滿數位發展部「亂花錢」 持霰彈槍連轟大門3槍遭逮

延伸閱讀

蔡英文最後一次出席美商會謝年飯：任內經濟成長近40%

蔡英文最後一次出席美商會謝年飯：任內經濟成長近40%
美國會議員柏格曼率團訪台 將見蔡英文、賴清德、蕭美琴

美國會議員柏格曼率團訪台 將見蔡英文、賴清德、蕭美琴
再籲蔡英文登太平島 馬英九：技術上不成問題

再籲蔡英文登太平島 馬英九：技術上不成問題
政治人物聲量 韓國瑜居冠 領先蔡英文2倍

政治人物聲量 韓國瑜居冠 領先蔡英文2倍

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅
洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢
巴爾的摩斷橋6人落水 都是需要養家活口的低收入移工

巴爾的摩斷橋6人落水 都是需要養家活口的低收入移工