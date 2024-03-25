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九年前的四字暗語 馬習二會是否能水到渠成？

記者 林新輝
前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

前總統馬英九繼去年訪問中國大陸，4月將二度登陸，行程包括到北京大學。兩岸適值金廈海域爭議之際，是否有「馬習二會」引起兩岸關注。從九年前新加坡「馬習會」、2015年APEC領導人非正式會議「蕭習會」，到馬英九基金會執行長蕭旭岑25日在記者會上說的「應大陸方面邀請」七個字，將這三個時間點連結，或許能找到馬習二會的答案。

2015年11月7日兩岸領導人馬英九及習近平在新加坡會面，這是兩岸自1949年政治分立，雙方最高領導人首次會晤，兩岸歷史時間長軸裡的最大突破。

據馬英九幕僚轉述，馬英九與習近平握手時，習近平主動跟馬英九說「(希望我們)後會有期」。

兩周後，2015年11月18日，第23屆APEC領導人非正式會議在馬尼拉舉辦，這也是馬英九總統任期結束前最後一屆APEC會議，前副總統蕭萬長第三度代表馬英九出席，在領袖國宴上，蕭萬長與習近平交談近廿分鐘。習近平請蕭萬長向馬英九轉達兩件事：第一，代他問候馬英九；第二，在新加坡他跟馬英九提「後會有期」這件是「認真的」。

去年3月27日至4月7日，馬英九赴中國大陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流，馬也是兩岸分治74年，首位踏上大陸的中華民國前總統。當時蕭旭岑在記者會表示，馬英九登大陸訪問，為降低美中台敏感、避免捲入國際國內複雜的政治紛擾，甚至被部分陣營運用為政治攻擊手段，藉此影響大選，因此決定不訪問北京，單純定調赴大陸祭祖，克盡為人子孫孝道；馬英九將不會越過長江以北，到北京與習近平舉行「馬習二會」。但當時蕭旭岑提了「後會有期」這個「暗語」。

習近平第三任後，未見任何台灣人士，國民黨的代表夏立言也只見到政協主席王滬寧。熟悉兩岸人士指出，習第三任後中共整體策略改變，台灣客人皆由王滬寧與國台辦主任宋濤接見，是否有「馬習二會」尚未可知。不過，蕭旭岑25日意有所指，提到此行訪問陸「應大陸方面邀請」，顯示馬英九這次訪問大陸，人都到了北京，不太可能跟去年一樣只是單純祭祖、兩岸青年交流。

兩岸高層互動，牽涉高度政治敏感，這點馬英九當然明白；從「後會有期」到「大陸邀請」，馬習已是九年未見的「老朋友」，如果有馬習二會也是水到渠成。

馬英九 習近平 新加坡

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