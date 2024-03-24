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警匪駁火99槍 台灣史上第3起派出所遭槍擊

警匪駁火99槍 台灣史上第3起派出所遭槍擊

記者周嘉茹、李奕昕／連線即時報導
楊姓男子前晚開槍掃射桃園警分局景福派出所，逃逸時與警方駁火，最後被重重警力包圍制伏（圖），警員蔡淳宇圍捕時在分局前中彈送醫。(記者周嘉茹／翻攝)
楊姓男子前晚開槍掃射桃園警分局景福派出所，逃逸時與警方駁火，最後被重重警力包圍制伏（圖），警員蔡淳宇圍捕時在分局前中彈送醫。(記者周嘉茹／翻攝)

台灣桃園楊姓男子疑不滿被警方查辦槍砲，前晚駕車到桃園警分局景福派出所朝大門掃射8槍，16分鐘後在路口被22歲警員蔡淳宇攔截時開槍拒捕，擊中蔡左肩，蔡負傷開12槍還擊仍被逃逸；楊逃到另一路口遭大批警力圍捕，再度與警駁火，身穿防彈衣中彈落網，檢方訊後聲押獲准。

警匪共駁火99槍，其中楊男持1長2短3把改造槍先後開40槍，警方圍捕開59槍，包括蔡淳宇開12槍；蔡當時中彈倒地仍奮勇還擊，彈匣內子彈全打光。

警方調查，43歲楊男放款為生且持有槍械，去年5月被桃園市刑大查獲大批空氣槍，2支具殺傷力，依槍砲罪移送。楊疑因此心生不滿報復，犯案前5小時先在臉書貼3把槍照片，批「你們是警察還惡魔啊，警察是人，百姓不是人啊？」

前晚10時51分，楊男開車到景福派出所門口連開8槍後逃逸，擊碎大門玻璃，未擊中防彈玻璃。

警方通報攔截圍捕。深夜11時7分，楊逃到永安路與力行路口，遭埔子派出所警員蔡淳宇攔截，蔡衝到右前座掏槍喝令停車，楊突連開數槍，蔡穿防彈衣仍左肩中彈，倒地後忍痛朝車輪連開12槍，仍被楊逃逸。

楊持續逃竄，深夜11時20分在永安路與富國路口被十多輛警車包圍，楊又拒捕，警匪駁火數十槍，楊中彈就擒，被從車上拖出上銬逮捕，他身穿防彈衣沒有大礙，身旁查獲1把改造衝鋒槍和兩把改造手槍，隨後住處又搜出1把改造手槍和一批槍械。

據了解，楊嫌落網後稱不滿屢被查辦槍砲和妨害秩序案，怨警已久才會報復；警方昨依殺人未遂、槍砲和妨害公務罪嫌移送，檢方批楊公然挑戰公權力，目無法紀，訊後向法院聲請羈押禁見。

這是台灣第3起派出所遭槍擊事件。40年前，槍擊要犯「瘋狂殺手」李慧昌朝高雄新興警分局中山路派出所連開5槍，未造成傷亡；1990年11月，綽號「阿貓」陳輝華不滿被提報流氓，掃射萬華分局桂林路派出所5槍，坐值班台值勤警員詹炳立頭部中彈不治，事後警方檢討，派出所值班台全面裝設防彈玻璃。

楊姓男子前晚開槍掃射桃園警分局景福派出所，逃逸時與警方駁火，最後被重重警力包圍制...
楊姓男子前晚開槍掃射桃園警分局景福派出所，逃逸時與警方駁火，最後被重重警力包圍制伏，警員蔡淳宇圍捕時在分局前中彈送醫（圖）。(記者周嘉茹／翻攝)

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