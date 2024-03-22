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馬祖漁民海上作業「撿到船」向警察所報案 引地方熱議

記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖莒光鄉有一名陳姓漁民今天上午出海作業，發現一艘無人翻覆中國漁船，便將該船拖回西莒，並向莒光警察所報案「撿到船」。圖／讀者提供
馬祖莒光鄉有一名陳姓漁民今天上午出海作業，發現一艘無人翻覆中國漁船，便將該船拖回西莒，並向莒光警察所報案「撿到船」。圖／讀者提供

現在兩岸關係緊張，金門與馬祖兩地屢屢傳出中國漁船越界案，馬祖莒光鄉有一名陳姓漁民今天上午出海作業，發現一艘無人的翻覆中國漁船，便將該船拖回西莒，並向莒光警察所報案「撿到船」，讓員警也嚇一跳，直說聽過有人撿到車，就是沒聽過撿到船的。

據了解，這名陳姓漁民在今天上午10時許於連江縣莒光鄉東莒島大、小嶼附近拾獲一艘翻覆中國漁船案，由於最近兩岸發生不少陸船翻覆事件，他當下也覺得不尋常，再仔細觀察船體都無船名與編號，疑似是艘「3無漁船」，就將船先拖回西莒，並向莒光警察所與馬祖海巡隊報案。

這起罕見的「撿到船」事件，因正值近期兩岸敏感時期，也立刻成為當地熱議的話題，有民眾說，這艘船材質玻璃纖維、上面還配有雙舷外機，市價應該要好幾十萬，如果6個月後無人來認領，可能船就歸陳姓漁民所有；也有人認為，其中可能有「貓膩」，好端端的海上怎會有漁船，可能是有漁船翻覆的海難事件發生，只是還無人發現。

連江縣警察局長蕭欽杰對此事也相當重視，特別指示莒光警察所加強周邊巡查，因該轄區去年至今年初曾發生漁民用具被偷竊情事，為避免相關情事發生，莒光警察所長張嘉成也率同仁加強巡邏。

「來馬祖服務已經15年，第一次聽說有人撿到船」張嘉成對此，也覺得很驚訝，但為了保全遺失物，先將船體移置相關保管場，等待失主前來認領。

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