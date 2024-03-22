香港基本法23條23日生效 陳建仁籲赴港台人注意安全

行政院長陳建仁。(記者葉信菉／攝影)

香港 基本法23條在19日通過立法，23日將生效。行政院長陳建仁今天說，台灣人民要提高警覺，以香港為戒，珍惜自由民主、團結一致；他呼籲台灣人民要到香港時，務必要注意自己的安全。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨 立委賴瑞隆指出，香港立法會19日三讀通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法草案），將於23日生效，他認為這對香港是自由、人權沉重的一天，外資也不斷撤離香港。

陳建仁答詢時說，他對香港一直寄予厚望，香港在亞洲地區算是很早就具自由、民主、法治的城市，可是越來越背離這個道路，他為香港人民感到痛心；一個城市如果沒有從自由、民主、法治，尊重人權的角度來發展時，經濟是沒辦法進步的。

陳建仁表示，台灣人民一定要提高警覺，而且要以香港為戒，如果台灣沒有自由民主法治，那經濟發展也一定會像香港一樣衰弱，希望2300萬人民能珍惜自由民主、團結一致，抵抗任何威權獨裁的制度，更希望威權獨裁國家能學習台灣，變成自由民主法治且尊重人權的國家，區域才會越來越穩定、繁榮。

陳建仁說，因為有許多台灣人民會到香港，基本法23條23日就要實施，呼籲台灣人民到香港時，務必要注意自己的安全，確認以後才去香港。

另外，國民黨 立委游顥質詢時指出，2023年代表字票選結果為「缺」，今年恐因電價上漲帶動物價而是「漲」，並問陳建仁是否知道西門町的水煎包一顆要多少錢。

陳建仁表示，電價會做很精緻地調整，一般家庭一個月約漲新台幣21元，產業大戶漲比較多，小商店漲幅也很小；他很少到西門町，但知道有人吃28元的水煎包，也有人吃12元的。

游顥也問，今年是否規劃再次普發現金，陳建仁說，政府如果要普發現金，要看歲入歲出盈餘有多少，前年盈餘達近5000億元，扣掉還債後還剩餘3800億元，因此有能力；今年歲入歲出盈餘2760億元，還要還債1200億元，大概只剩不到1500億元。

陳建仁指出，最主要目標是讓台電能得到補貼，否則電價會漲得更厲害，另外勞保也需要政府補貼相當大，兩者加起來可能1500億元就用完了，而普發一次6000元需要1440億元經費，因此今年沒有能力。